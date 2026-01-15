元乃木坂46で俳優の白石麻衣が昨年12月31日、公式YouTubeチャンネル『my channel【白石麻衣 公式】』を更新。日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』の「グルメチキンレース・ゴチになります!」新メンバー発表の裏話を明かした。

「今年イチ緊張した」「めっちゃ怖かった」

昨年1月に放送された同番組で、「ゴチ」の新メンバーに選ばれた白石。2025年の出来事を振り返るなかで、「『ゴチ』の新メンバー発表のとき、幕が上がる前、今年イチ緊張しました。なんか自分でも、心臓の音が聞こえるくらいのドキドキ。めっちゃ緊張したし、めっちゃ怖かった」と回顧。発表があるまで、マネージャーも隠れて待機していたそうで、「厳重だったよね」としみじみ振り返った。

新メンバーだとバレないようにするため、「目元でファンの人とか結構分かるから。あえてあのときは、マスカラしないでアイラインもちょっと跳ね上げて。工夫はしたんです」とも。しかし、「でも、わかる人にはやっぱわかってて。Xとかで、“まいやんじゃない?”みたいな(笑)」「工夫ならずだった。成功しなかった。頑張ったんだけどなぁ」と早々にファンにバレたことを明かしていた。

そんな白石は、昨年末に行われた最終戦でクビをまぬがれ、奇跡の残留が決定。視聴者からは、「まいやん! ゴチ残留おめでとう」「残留が決まった瞬間、ガッツポーズしました」「ごちに残留できたまいやん最高だよ」「ゴチ残留には本当に感動しました」「まいやん、来年もゴチ頑張って!」など応援の声が届いている。

なお、2人のゴチ新メンバーが、きょう15日(19:00～)放送のスペシャルで発表される。新メンバーは、2人とも運動神経が良いという。今年のゴチは、辛くもクビを免れた岡村隆史、ゴチ7年目突入の増田貴久(NEWS)、昨年の新メンバー・せいや(霜降り明星)と白石麻衣の4人でスタート。初回のVIPチャレンジャーには、北村一輝と出川哲朗が参戦する。

白石麻衣は、2020年8月に公式YouTubeチャンネル『my channel』を開設。記念すべき1本目の動画は「バッティングセンターで本気のスイング」企画で、500万再生を超えるヒット。不定期更新ながら、チャンネル登録者数135万人、総再生数は1億回突破するなど人気チャンネルとなっている。

