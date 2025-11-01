元乃木坂46で女優の白石麻衣が10月19日、公式YouTubeチャンネル『my channel【白石麻衣 公式】』を更新。懐かしの“平成ギャルメイク”を披露し、ファンの反響を呼んでいる。

白石麻衣

「『ageha』愛読者でした」「小学6年生のとき…」

公開された動画では、ほぼスッピンの状態から、“平成ギャルメイク”に挑戦。濃いめのアイシャドウやアイライナー、粘膜に白ハイライトを入れるなど、当時、実際にやっていたというメイクを再現。束感のあるド派手なつけまつげを付け、「どう? ギャルでしょ? 懐かしい～!」とテンションアップした白石は、最後にウィッグを被り、「ギャルい!」とガラケー片手にノリノリだった。

また、白石は、メイクをしながら、「『ageha』愛読者でした」「小学6年生のとき、お姉ちゃんの真似して眉毛整えて学校行ったら、先生に怒られた」というエピソードも披露。「ゲームセンターに行って、プリクラを撮ってきます!」とギャルポーズで撮影し、「とにかく楽しかった。懐かしい気持ちになりました」と満足げ。久々の“平成ギャルメイク”に、「来週の『ゴチ』、これにしよっか(笑)」とすっかりご機嫌だった。

コメント欄には、ファンからの反響が殺到。「あの頃の白石麻衣すぎる」「メイクを変えると当時のまんま!!」「このまいやん憧れだった」「懐かしすぎて泣ける」「平成メイク似合いすぎ!!」「オーディション合格日のまいやんで神」「最初から最後までずっとかわいいな」「ギャルまいやん最高」など、絶賛の声が多数寄せられている。