元乃木坂46で女優の白石麻衣が10月19日、公式YouTubeチャンネル『my channel【白石麻衣 公式】』を更新。懐かしの“平成ギャルメイク”を披露し、ファンの反響を呼んでいる。
「『ageha』愛読者でした」「小学6年生のとき…」
公開された動画では、ほぼスッピンの状態から、“平成ギャルメイク”に挑戦。濃いめのアイシャドウやアイライナー、粘膜に白ハイライトを入れるなど、当時、実際にやっていたというメイクを再現。束感のあるド派手なつけまつげを付け、「どう? ギャルでしょ? 懐かしい～!」とテンションアップした白石は、最後にウィッグを被り、「ギャルい!」とガラケー片手にノリノリだった。
また、白石は、メイクをしながら、「『ageha』愛読者でした」「小学6年生のとき、お姉ちゃんの真似して眉毛整えて学校行ったら、先生に怒られた」というエピソードも披露。「ゲームセンターに行って、プリクラを撮ってきます!」とギャルポーズで撮影し、「とにかく楽しかった。懐かしい気持ちになりました」と満足げ。久々の“平成ギャルメイク”に、「来週の『ゴチ』、これにしよっか(笑)」とすっかりご機嫌だった。
コメント欄には、ファンからの反響が殺到。「あの頃の白石麻衣すぎる」「メイクを変えると当時のまんま!!」「このまいやん憧れだった」「懐かしすぎて泣ける」「平成メイク似合いすぎ!!」「オーディション合格日のまいやんで神」「最初から最後までずっとかわいいな」「ギャルまいやん最高」など、絶賛の声が多数寄せられている。
【編集部MEMO】
白石麻衣は、2020年8月に公式YouTubeチャンネル『my channel』を開設。記念すべき1本目の動画は「バッティングセンターで本気のスイング」企画で、500万再生を超えるヒット。不定期更新ながら、チャンネル登録者数135万人、総再生数は1億回突破するなど人気チャンネルとなっている。