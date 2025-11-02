女優の白石麻衣が10月19日、公式YouTubeチャンネル『my channel【白石麻衣 公式】』を更新。乃木坂46時代のエピソードを明かした。

  • 白石麻衣

    白石麻衣

ベトナムに到着も「曲が上がってこない。歌詞もない」

公開された動画で、“平成ギャルメイク”を披露した白石。メイク後、乃木坂46のミュージックビデオの話題になり、「急に夜中、観てみようと思って。なんかエモかった」と話し、「観はじめたら、面白くて懐かしい気持ちに……」「このときこうだったなって思い出がよみがえってきた」としみじみ。

そんな白石は、18thシングル「逃げ水」の衣装について、「あれ、フィッティングを現地でやって。衣装が間に合わなくて、撮影当日に現地で着たの」と振り返りながら、「ダンスシーンの衣装、脇が切れてるんですよ。そういうデザインだと思います?」と含み笑い。実は撮影当日、衣装がつっぱり、腕が上がらなかったそうで、「切りましょう! って。そしたら、全員、ワキ出しに……(笑)」と打ち明け、「ミュージックビデオ観てて、切ったんだ! って思い出した」と話した。

さらに、白石は、21thシングル「ジコチューで行こう!」の裏話も告白。ミュージックビデオはベトナムで撮影したが、現地に到着した時点で、「曲が上がってこない。歌詞もない」状態だったという。夜になってようやく曲を受け取り、急いでダンスを覚えるも、「みんなちょこちょこバラバラなわけ。私もめっちゃ踊れてないところがあって」と吐露。過酷な撮影スケジュールで、帰りの飛行機もギリギリだったと言い、「髪濡れたまま、飛行機乗って帰って」と笑いながら明かしていた。

コメント欄には、「思い出話もっと聞きたい」「貴重すぎた…」「エモすぎる」「卒業しても当時の思い出とか裏話を話してくれるの尊い」「当時はそんな苦労を感じさせないくらい頑張ってくれてありがとう」など、さまざまな反響が寄せられている。

【編集部MEMO】
白石麻衣は、2020年8月に公式YouTubeチャンネル『my channel』を開設。記念すべき1本目の動画は「バッティングセンターで本気のスイング」企画で、500万再生を超えるヒット。不定期更新ながら、チャンネル登録者数135万人、総再生数は1億回突破するなど人気チャンネルとなっている。

松本人志、生配信直後のインタビュー公開　「泣きそうになっていた」と言われ照れ笑い
松本人志の“切れ味”を山田邦子が称賛「まっちゃんこれだなって」
ケンコバ、「DOWNTOWN+」収録を振り返る「タブーに踏み入れた感じ」「一番叱られることを…」
千原ジュニア、松本人志との久々共演を語る「一緒にやらせてもらっていたときの空気に一瞬で…」
ABEMA、「DOWNTOWN+」の厳選コンテンツが視聴可能となる新プランを発表
サバンナ八木、ストレス解消法を明かしスタジオ悲鳴「未来ちゃんっていうお人形を…」
アンガ田中＆真空ジェシカ川北、狩野英孝＆GAG福井…『THEゴールデンコンビ』“新コンビ”8組発表
エルフ「今が頑張りどき」 荒川は「喜寿までギャル」宣言　互いの魅力や『THE W』への思いも語る
バッテリィズ、『M-1』準優勝で収入約10倍　東京での新生活も語る「洗濯が楽しい」「たまに絶望的な夜が…」
バッテリィズ・エース、ポジティブであり続ける秘訣とは? 寺家も感嘆「落ち込んでいるところを見たことがない」
「めちゃくちゃ名作」“ドラママニア”ナイツ塙が大絶賛する2025年夏ドラマ「もう一回観たい」「とにかく素晴らしい」
松本人志が“笑い”を実験・検証　「DOWNTOWN+」新番組発表　共演者も明らかに
関連画像をもっと見る