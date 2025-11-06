きょう6日(19:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間スペシャルでは、「ゴチになります!26」のVIPチャレンジャーにパリ五輪レスリング女子金メダリストの鏡優翔とあのが参戦する。

あの

ゴチバトルの舞台は開業25周年、ディズニーアンバサダーホテル内の「エンパイア・グリル」。世界各国の食文化が融合したカリフォルニアスタイルのグリル料理が楽しめる。そしてほとんどの料理のどこかにミッキーマウスのモチーフが。これには鏡も日頃の練習を忘れて「ワクワクする」と興奮する。

食事中に、それぞれの東京ディズニーリゾートの思い出を聞くと、鏡は3月に大好きなスリル系を楽しんだそう。せいやが「レスリングに比べたら怖くないですか?」と聞くと「ドンと来い!」と返す。小芝風花は友人たちと、あるキャラクターで衣装をそろえて楽しみ、白石麻衣は誕生日に東京ディズニーシーの「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のグランドシャトーに宿泊したという。各々のプライベートなディズニー体験の写真を公開する。

好きな言葉が「カワイイ」という鏡は、ネイルやメイクなどそのこだわりの一部を披露。普段見ることのない一面にあのも「キュンキュンしちゃう」と語る。

一方、現在カプセルトイにハマっているあの。仕事の合間に買いに行くというが、その時間と金額にはせいやも衝撃を受ける。趣味のシール集めが高じたシール手帳も公開するが、「誰も交換してくれない」という。

今年のゴチも残り4戦となる今回、設定金額は25,000円。自腹額は8人で20万円前後となるため、この一戦でゴチメンバーの命運が分かれる。そんな中、結果発表ではまさかの奇跡が。鏡は「1が好きなので1位しか狙っていない」と自信満々。一方、あのは「割り勘にしましょう」と弱気に。後がない小芝と白石は「手汗かいてきた」「払われへん!」とド緊張の面持ちになる。