元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が10日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。俳優の中村蒼への“秘めた思い”を明かした。

「蒼くんのマネージャーさんに…」と妄想

この日のゲストで、プライベートでも親交のある松岡茉優に、「みな実ちゃんて、デレがスカしだから」とツッコまれた田中。「みな実ちゃんが、大好きな人、応援してる方に会った瞬間を見たんだけど……」と振り返りながら、「かわいすぎて(笑)。なんか前髪をずっと鏡で直してて。ずっと己と向き合ってた」と暴露。田中も、「いらっしゃってから、すごい声が低くなっちゃって。いつもは、“茉優～!”とか言ってるんだけど、“どうも。こんにちは……”って」とぶっちゃけ、「スカしちゃったよね～」と苦笑いだった。

また、ドラマで共演した中村が、同番組にゲスト出演した際も、「スカしてた」という田中。「大好き」と面と向かって公言する場面もあったが、「私、何回か蒼くんのファンクラブ入ろうかな? どうしようかな? って思ってたんだけど。あれって、個人情報入れなきゃいけないのかしら?」とファンクラブ入会を悩んでいる様子。「蒼くんのマネージャーさんに、“あれ? これみな実ちゃんじゃない?”って。“すごい見てるじゃん! いつも見てるじゃん!”ってなって、ちょっと怖いかなと思って」「もし会って聞かれたときに、“え? 入ってるっていうか。まあ、入ったけど全然見れてないから”みたいな」と心配を明かすと、松岡は、「スカしちゃうんだ」と笑っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。

田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

