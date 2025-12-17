フリーアナウンサーで女優の田中みな実が13日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。作家で占い師のゲッターズ飯田の“占い”に歓喜した。

田中みな実

「特に25年の末、26年、27年は…」

来年、節目の40歳を迎える田中。「どうですか? 率直に。2026年の私は良い? 悪い?」と聞くと、ゲスト出演したゲッターズ飯田は、「ここから3年間、いよいよ絶好調です」「特に25年の末、26年、27年は一番輝くとき。才能と魅力が絶好調に輝きます」と断言。さらに、「仕事もプライベートも一番充実する1年になる。かなり楽しくなってくる。仕事と恋が、ここからまとめて総取りする2年間がはじまる」と続けると、田中は、「ええ～!? ホント!?」とうれしそうだった。

「仕事も恋もどっちも手に入ることなんてあるんですか?」と驚く田中に、ゲッターズ飯田は、「めったにないんですけど。これがいよいよはじまります。ここで逃したら、知らないですよ」と含み笑い。「心配することないぐらい良い」「40歳でガラッて変わる。この2年で田中さんは全然変わる」と太鼓判を押し、「田中さんは、“真面目な変態”ですよ」と称すると、田中は、「うれしい～! なんて素敵な響きなの!」と笑いながら大喜びした。

一方で、「恋とか奥さんになったら、尽くし過ぎる」とクギを刺される場面も。「尽くし過ぎて、勝手に疲れちゃうんで。尽くすのはほどほどにしてください」と伝えると、田中は、「うんうん。そうですね」と納得の声。「尽くすのがクセになっちゃってるんで。それでイライラするクセと、恩着せがましいんで。“私こんなにやってるの!”って」とズバリ指摘され、「そうね。言わないんだけど、態度に出ちゃうんだよね(笑)。わかる～」と苦笑いだった。

また、結婚＆出産について問うと、「相手がいないと当たりづらいんですけど……。2026年に結婚、2028年に出産じゃないですか」と返され、「もう急がなきゃじゃないですか」と吐露。「2026年は元々の知り合いと結婚。愛のある人と結婚するのは2026年です。2027年だったらお金のある人と結婚する」と詳しく説明されると、「アハハハハ! 愛はさておき(笑)」と大爆笑。そんな田中に、ゲッターズ飯田は、「心配せず、絶好調を楽しんでください」とエールを送っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。