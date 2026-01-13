元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が10日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。「嫌われてた期間が長すぎて……」とこぼす場面があった。

田中みな実

「“そんなのはいらないですよ”って言っちゃって…」

昨年末に、同番組初の公開収録を行った田中。約1,500人の応募者の中から、「80人の方に来ていただいた」と話しつつ、「自分のことを応援してくれる人、田中みな実ちゃんを見に来たよ! っていう方々が目の前にいると、いつもの自分じゃなくて。ちょっといいとこ見せたいって思いはじめちゃって……。打算が出ちゃったんだよね(笑)。なんか気恥ずかしかった」とファンとの接し方に戸惑ったことを打ち明けた。

続けて、田中は、「私、やっぱ嫌われてた期間が長すぎて。そもそもが嫌われの出だから……」と自虐気味に吐露。いざファンを目の前にすると、「歌えるわけでも、踊れるわけでもなく。なんかエンタメを提供できるわけじゃないから。何しに来てくれたのかな? って気持ちになっちゃうの」とどうしたらいいかわからない様子。この日のゲストで、プライベートでも親交のある松岡茉優は、「みな実ちゃんが降臨してくれるだけでうれしいんだよ? 愛され慣れてよ」とやさしくフォローした。

また、公開収録で、「ファンクラブはできないのか?」と聞かれた田中。「恥ずかしくて。“そんなのはいらないですよ”って言っちゃって。やっぱり、歌って踊れないから。私にとってはそこなの。お金取るほどのこと、私やってるかな? って」と本音をポツリ。さらに、「やさしい世界の中にいたら、勘違いしちゃうんじゃないか。自分を応援してくれてる人たち、温かいお湯の中にずっと入ってたら、パッて世の中に出たときに、その温度差にやられちゃうんじゃないか」という心配もあるようで、「たくさんの方に応援されるのが、ときに怖く感じちゃう」と話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。