フリーアナウンサーで俳優の田中みな実が15日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。同番組の“忘年会”への本音をぶっちゃけた。

「私のおごりです」と言った瞬間に…

毎年、田中主催の“忘年会”を開いているという同番組。昨年は、この日ゲスト出演したお笑い芸人・永野も参加したというが、田中は、「みんなでうなぎを食べに行ったとき、“私のおごりです”って言った瞬間に、“大盛で!”とか、“一番高いやつで!”って、冗談じゃなくおっしゃってて。それに全員が乗って、“俺も! 俺も!”って」と回顧。「本当にフードファイターみたいな。みんな無言でずっとうなぎを食べてて。二段になってたんだよね? 大きいうなぎが。みんな、“一番高いやつ”って言うから」と苦笑した。

これに、永野は、「あなたもいなくなるから。途中で」「本当に嫌。ああいうの」とチクリ。すると、田中は、「私は初めから1時間って決めてたの」とキッパリ返し、「あのとき女の子が全然いなかったでしょ? だから、全然楽しくなかった」と本音を暴露。同番組の“忘年会”は、「メインMCとしての役割と思ってやってる」と説明し、「14年ぐらいやってるでしょ? さすがにフリーになってからは、お金いただいてやらせてもらってるし。局アナだったら還元もできないけれど、みんなと一緒に食事を年に一回しようよって」と心の内を語った。

田中の言い分にあぜんとしていた永野は、「言いたいことはわかる」と理解を示しながら、「そんな言うなら、それぞれ2,000円ぐらい出しますよ。還元の感じを出し過ぎるでしょ。緊張感が生まれるの」と指摘。続けて、ざっくばらんな飲み会を提案するも、「みんなが酔っ払ってく姿見たくないもん。めんどくさい」と一蹴され、「田中みな実次第でしょ? あの場所って。“今日はありがとう～!”とか言って、イエ～イ!みたいな」「もっとキャーキャーしゃべれるのかと思ってたもん」と不満をぶちまけた。

しかし、田中は、「テレビのスタッフさんって盛り上げる人がいる」とする一方、「ラジオのスタッフさんって、割とローなトーン」「頭が良すぎる。ラジオってモノを斜めから見ることで、それを面白がるところがある」「ただのいい話は全然求められない」と持論を展開。なおも、「ちょっと偉そうな感じあった。熱を感じなかった」と食い下がる永野に、「偉そうじゃないよ。だって、早く帰りたかったんだもん。全然面白くないし」とズバリ返し、最終的に、「さっしーか、アンミカさん連れて行っていい?」と提案していた。

