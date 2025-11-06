フリーアナウンサーで女優の田中みな実が1日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。ゲスト俳優とのトークを振り返り、後悔をにじませた。

田中みな実

「本当に好きな人が目の前にいると…」

先月の同番組では、フジテレビ系のドラマ『ギークス～警察署の変人たち～』で共演した俳優・中村蒼がゲスト出演。田中は、「私、本当に大好きで大好きで大好きでたまらなくて……」「本人がいざいらっしゃると、何話していいかわかんない」と大興奮で、「蒼くんは、いつもニコニコって笑って。なんか本当にそこにいるとマイナスイオンみたいな感じの、癒し」とメロメロ。「本当に好きな人とか、大事だなって思ってる人が目の前にいるとしゃべりすぎちゃう。だから今日、私しゃべりすぎないようにしないと」と自制しながら、高級チョコレートケーキで“おもてなし”していた。

しかし、この日の放送では、「蒼くんの放送を聴いてて思ったんだけど……。私、ドキドキを隠すために、あえてなんかちょっと冷たく。ねえ、ホント恥ずかしい!」と吐露。田中は、普段のテンションとは違い、落ち着いた大人のトーンで話していたが、「どんな感じなんだろうって思って、心配して聴いたら。案の定やってるわと思って。好きな人に対して、ちょっと冷たくしちゃう」「これはやりすぎだよ! っていうぐらい突き放しちゃった」と猛省。「なんで蒼くんに、あんな冷たくしちゃったんだろう? だって今、普通にしゃべれるじゃない?」と後悔しきりだった。

「好きな人にスカしちゃうなんて、恥ずかしいよ～」「どうしちゃったの、私……」と戸惑いを隠せない田中。「ご結婚されてるし、お子さんもいらっしゃるから。そういうのじゃないからねっていうのを、ちゃんとリスナーのみなさんに」「ぶりっ子して気持ち悪っ! って思われる可能性をかんがみて」と懸命に説明しつつ、「恥ずかしい。どうしよう…? 余裕がないわ」とブツブツ。一方、この日ゲスト出演した俳優・稲葉友が、「ラジオDJをやりたいという夢を叶えさせてもらいました。ありがとうございました」という中村からの“伝言”を伝えると、「だけ? え? 私に対する感想はひとつも?」とガッカリした様子だった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。