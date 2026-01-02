お笑いコンビ・さや香の新山が昨年12月22日、公式YouTubeチャンネル『さや香新山の夢の泉【公式】』を更新。『M-1グランプリ2025』21代目王者・たくろうとのエピソードを明かした動画の再生数は24万回を超え、コメント数は400件を突破した。

「9年ぐらい前に絶望した日のことを思い出した」

21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された同大会。新山は、「すごいな。面白かったな。駒場さんの気持ちがめっちゃわかるというか。いやあ、よかったですね～」と感嘆。優勝したたくろうについては、「おめでとうございます」と祝福しつつ、「僕らが当時のよしもと漫才劇場に入ってちょっとしてから。たくろうが、バトルライブで入れ替え戦で、いきなり1位で劇場メンバー入りしたときのことを思い出した」と懐かしそうにつぶやいた。

当時について、「あのときも結構、“何や? コイツ”ってなって。赤木のキャラクターが」と振り返った新山は、「“こんなヤツおったら無理やん”みたいな。絶望した。9年ぐらい前なんかな? なんか絶望した日のことを思い出した」と心の内を吐露。たくろう・赤木裕の“強烈”なキャラクターに衝撃を受けたようで、「それを今みんな感じてんのやろうなって。やっぱ、“何や? コイツ”ってなるだろうし。ハマったら、やっぱ強いというか」と語った。

改めて、「何しゃべっても面白い状態やったから。勝ち切ったのは、やっぱすごい。圧倒的というか。みんなハイレベルすぎてあれですけど、めちゃくちゃ面白かったし。たくろうのネタ終わった時点で、“もうたくろうやろうな”って感じでした」と感慨深げに語った新山。最終決戦に進んだエバース、ドンデコルテについても、「すごすぎた」と称しつつ、「たくろうのすげーパワーというか。天性の。こういうヤツってすごいよなっていう」と“王者”に感服した様子だった。