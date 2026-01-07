アイドルグループ・SKE48の元メンバー・松井珠理奈と東海エリアを拠点に活動するエンターテインメント集団・BOYS AND MENの辻本達規が7日、都内で2人そろって会見を行い、結婚したことを発表した。

松井珠理奈

集まった報道陣のフラッシュを浴びながら、2人は着物姿で笑顔を見せながら会見場に入場。12月のライブ中にかかとを骨折したという辻本は松葉杖姿で登場し、「今日、入籍させていただきました」と報告。婚姻届は、松井の地元の愛知県春日井市に代理で提出したと明かした。

約3年前に交際をスタートさせたという2人。デートについて聞かれると、辻本は「帽子とか被りながら、2人で東海エリアの観光地とか。あと僕がドラゴンズが大好きなので、試合を応援しに行ってましたね」と説明。松井は「グループ卒業後でもあるので、『これが青春か』と思いながら(笑)。ショッピングモールに行ってフードコートで『スガキヤ』とか『ペッパーランチ』とかいっぱい一緒に食べて、『すごい幸せだ』と思って……。学生らしいデートをしたことがなかったので」と振り返った。

お互いを何と呼んでいるかと聞かれると、辻本は「僕は“じゅりちゃん”って呼んでますね」と回答。また、松井が「何と呼ばれたいかうかがったところ、『たつって呼んで』と言ってくれたので、“たつ”って呼んでいます」と明かし、あわてて辻本が「『なんでもいいよ』というワンクッションがあって。しいて言うなら家族は“たつ”って言うかな、という話で」と照れ笑いで釈明する場面もあった。

さらに松井は、周囲への報告について聞かれると「高橋みなみさんは東海地方でも番組をやられていたりするので、旦那さんがお世話になることもあると思うので、『夫婦ともどもよろしくお願いします』と伝えたら、すごく喜んでくれて。『幸せになってね!』と言ってくれました」と元AKB48の高橋みなみとのやりとりを明かした。

会見は、BOYS AND MENの本田剛文が司会進行を担当した。