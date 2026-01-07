アイドルグループ・SKE48の元メンバー・松井珠理奈と東海エリアを拠点に活動するエンターテインメント集団・BOYS AND MENの辻本達規が7日、都内で2人そろって会見を行い、結婚したことを発表した。

辻本達規と松井珠理奈

集まった報道陣のフラッシュを浴びながら、2人は着物姿で笑顔を見せつつ会見場に入場。12月のライブ中にかかとを骨折したという辻本は松葉杖姿で登場した。

1月1日にSNSで松井との結婚を発表していた辻本は、冒頭に「今回、松井珠理奈さんと結婚させていただくことになりました」といい、「今日、入籍させていただきました」と報告。婚姻届は、松井の地元の愛知県春日井市に代理で提出したと明かした。

会見について、辻本は「今、結婚はSNSで発信することが主流になってきていると思うんですが、僕は19歳から、彼女も11歳から、芸能の世界で芸能のみなさんに育てていただいたご恩があるので、どういう経緯かを自分たちの口から伝えるのが最善なんじゃないかと、2人で会見を開くことを決めさせていただきました」と理由を説明。

松井は「(1月の)1日に結婚する、という情報がみなさんに伝わった後に、たくさんの方、ファンの方や回りの方々から温かいメッセージをいただき、とてもうれしいなと思っております。2人とも東海地方出身ということもあり、名古屋から全国へ向けて、みなさんに元気をお届けできるように頑張っていきたいなと思います」と笑顔で心境を明かした。

2人は、約11年前に名古屋駅前で辻本がグループのチラシ配りをしていた際に偶然松井と出会ったことが最初の出会いといい、その後、松井が2022年4月から約1年半、体調不良で休養していた期間に、一緒にキャンプに行ったことをきっかけに距離を縮め、3年前のクリスマスから交際がスタート。昨年11月26日に辻本がプロポーズして婚約したといい、辻本は「僕サウナが好きで。サウナも健康にいいよ、リフレッシュになるよと勧めて、(松井も)すごく好きになってくれて。2人で温泉やサウナに旅行に行くことも多かったので、2人の大好きな“いいふろの日”に(婚約した)」と照れ笑いで明かした。

入籍を1月7日にした理由について、辻本は「僕が応援している中日ドラゴンズに柳裕也選手がいて、背番号が17番。僕は柳投手が大好きなので、17ということで。僕の誕生日も5月17日だし、あと、“珠理奈”も“じゅうなな”なので、1と7がいいね、と」と説明。松井も「足すと8になるので、令和8年ですし。あと、8はいい数字というか、『永遠に』みたいな感じで、素敵かなと」と笑顔で語った。

どんな家庭を築きたいかと聞かれると、松井は「お仕事は変わらず続けていきたいなという気持ちがある」とし、「落ち込むときやつらいときが2人ともあると思うけど、近くに味方がいてくれるのはすごく心強いので、心も体も安定して活動していけたらと思います。去年は一回も体調を崩すことなく元気にお仕事できたので、どんどん私自身も成長できているのかなと思う」とにっこり。続けて「私ばかり成長させていただくことが多いなと思うので、辻本さんにも、一緒にいることでお仕事が頑張れるとか、成長できたよと言っていただける関係を作っていけたらうれしいなと思います」と語った。

会見は、BOYS AND MENの本田剛文が司会進行を担当した。