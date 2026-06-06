村上春樹がラジオ番組で語った“夫婦円満の極意”とは？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

5月31日（日）の放送は「村上RADIO～霧の中のジョニー～」をオンエア。今回は村上さんのレコードコレクションの中から「ジョニー」という名前がタイトルについた曲を集めてお届けしました。

英米では、男性にいちばん多い名前と言われる「ジョニー」。今回の特集では、多彩で個性的な“ジョニー”くんたちが登場。ロックの象徴としてのジョニー、内気なジョニー、死者の声を聴くジョニー……さまざまな「ジョニー」にまつわる音楽と、それぞれの物語をお楽しみください。

この記事では、前半1曲について語ったパートを紹介します。

◆Chuck Berry With Bruce Springsteen & The E Street Band「Johnny B. Goode」

しかし、「ジョニー・ソング」でいちばん有名なものといえば、やはりこれでしょうね。チャック・ベリーの「ジョニー・B.グッド」。1958年にチェス・レコードからリリースされ、ロックンロールのアイコン的存在となりました。この曲はなにしろビートルズとエルヴィスとビーチボーイズ、ビッグスリーの全員にカバーされるという見事な栄誉に輝いています。今日はチャック・ベリーとブルース・スプリングスティーン、バックはEストリートバンドという超豪華、パワフルな組み合わせで聴いてください。ノリノリのライブ録音です。

メールをいただきました。かんパパさん、男性、神奈川県の方です。

＜私は今年で46歳になります。結婚して、20年を迎えます。子育ても落ち着いてきて、これから妻との時間も増えるかなと思っていましたが、今はお互いに仕事がメインの生活で、2人で過ごす時間も少なく、会話も最小限です。子どもたちが巣立ったら、このまま妻も離れていってしまうのでは？ と不安です。老後は妻と色々なところに旅行へ行ったりして、穏やかに過ごしたいと思っているのですが、今から妻への行動で気をつけることはありますか？ アドバイスください＞

はい、僕は結婚してもう55年になりますが、この質問に対する僕の答えはとても簡単です。「妻は批判するな」、この一言に尽きます。自分の意見を述べるのはもちろんかまいません。でも相手のやること、言うことはできるだけ批判しない。下手に批判すると、あとになってだいたい倍になって返ってきます。だからなにか批判したくなることがあっても、ぐっとこらえて、別のことを考えてください。たとえばこの先、カエルに生まれ変わったらどんな生活を送ろうか、とかね。なんでもいいです。そうすれば夫婦仲はだいたいうまくいきます。というか、大きく破綻はせずにすみます。もしそれでうまくいかなかったら、またお便りをください。別の方法を二人で考えましょう。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～霧の中のジョニー～

放送日時：5月31日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/