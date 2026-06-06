長野久義「過酷な環境のなかで…」現役時代には気付かなかった“スカウト”の大変さを告白

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月31日（日）の放送では、長野が現在取り組んでいる“スカウト”という仕事について語りました。

◆スカウト業の大変さを痛感

佐藤：長野さんも現役の頃はもちろん、プロ野球に入る前からスカウトの方々と接してきたと思うんですけど、想像よりも大変ですか？

長野：そうですね。この仕事をやらせてもらって、スカウトの皆さんの大変さが分かったので、それだけでもまあ良かったというか、すごく勉強になったなと思っています。

佐藤：どんなところが一番大変ですか？

長野：朝が早くて、暑いときも寒いときも朝から夜まで試合を観ますし、移動もすごく多いですし、そんな過酷な環境のなかで仕事をされているので、なかなか大変だと思います。

佐藤：もちろん、言えないことが多い職種でもあると思うんですけど、選手に対しての思い入れも強くなってくるものですか？

長野：そうみたいですね。自分の担当した選手がドラフトで指名されたときは、より一層思い入れが強くなるっていう話はよく聞きます。

佐藤：じゃあ、長野さんを巨人に招いてくれたというか、目をつけてくれたスカウトの方もいらっしゃると思うんですけど、その方に対する思いも違いますか？

長野：僕もすごく感謝していますし、球場にも来て見てもらっていたので、球場でお会いすると安心するところもありますよね。

佐藤：じゃあ、秋のドラフトも楽しみになりますね。

長野：そうですね……まあ僕は担当の選手がいないので。

佐藤：“まだ”っていうことですね？

長野：どうなんですかね……。多分、見る目がないので任せてもらえないかなと思いますけど。

佐藤：いやいや（笑）。でも、長野さん的に「この選手はいいな」みたいなポイントってあるわけですよね？

長野：そうですね……元気のいい選手ですかね。やっぱり目立ちますから。

佐藤：なるほど、そういうのも大事そうですね。ゴールデンルーキーを見つけてください！

長野：はい。スカウトの皆さん、よろしくお願いします（笑）。

佐藤：なんでそこは丸投げなんですか（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/