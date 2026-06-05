EXILE NESMITH B'z松本孝弘とのコラボ楽曲に大感激！「すべての音が松本孝弘さんなんですよ」ベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』への思いも

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。5月30日（土）の放送には、EXILE NESMITHさんが登場！遠山：4月21日、22日に東京ドーム公演「EXILE LIVE 2026“THE REASON”～PERFECT YEAR Special～」がおこなわれましたが、NESMITHさんご自身でいうと、東京ドームは何回目ですか？NESMITH：EXILEに加入する前の2008年に、二代目 J Soul Brothersとしてサポートで出させていただいたのが初めてなんですけど、何回目かっていうのは……（笑）。遠山：まぁ……そうですよね（笑）。NESMITH：いやいや（笑）。もうとんでもないです。遠山：NESMITHさんご自身のキャリアでいうと、何年になるのですか？NESMITH：EXILEに加入する前から活動させていただいていたので、実はEXILEと同じ25周年なんですよ。遠山：おぉ！潮：おめでとうございます！NESMITH：ありがとうございます。遠山：25周年を迎えて、何か気持ちが新たになることもありました？NESMITH：「20年」「25年」って節目的な感覚があるじゃないですか。そういうときに、周りでいろんなことが起こるなっていう感覚があるんです。さまざまな方との再会であったり、いろんな巡り合わせで仕事につながったりしたことが、去年、今年にあって。そして、来年にかけても自分のなかでは感じているものがあるので、それを一つひとつ、これからのキャリアにつなげていきたいなっていうのはありますね。遠山：EXILEは、5月20日にベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』をリリースされました。おめでとうございます！NESMITH：ありがとうございます！潮：「24karats」とは“混じり気のない本物”という意味を込めた楽曲シリーズで、2007年から2015年までに6曲を制作。今回のアルバムには新曲と合わせて全7曲が収録されています。遠山：NESMITHさんにとって、「24karats」シリーズの曲たちは、どういったものですか？NESMITH：定期的にリリースさせていただいているシリーズなので、出すたびに原点に返ることができるような楽曲になっています。音としても、そのときの流行りのスタイルや音楽性をEXILEとして「『24karats』で表現しよう」と作り上げていたら、いつの間にか歴史あるシリーズになっていったなと感じています。遠山：今回収められている楽曲のなかで、B'zのギタリスト・松本孝弘さんとのコラボ楽曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」は、もう一発聴いただけで……！NESMITH：分かりますよね!?遠山：言われなくても「これ、絶対にB'zの松本さんのギターだ」って分かる！ すごいですよね！NESMITH：そうなんですよね（笑）。24周年を迎えているEXILEが、このタイミングで「24karats」を皆さんにお届けしようというときに、どんなコラボができれば、さらに「24karats」シリーズの箔がつくのか、今の自分たちが表現できるものをプラスアルファできるかということも考えました。それで、「まさかだけど、B'zの松本さんにお声掛けして、やってもらえたらヤバくない？」っていう話になったんですよ。自分たちも童心に返って、「あの頃に聴いていた、観ていた方とこういうことやろうよ」みたいなアイデアをみんなで出し合うことがあるんですけど、今回「松本さんはどうだろう？」ということでお声掛けしたところ、快く「やりましょう」と言っていただきました。遠山：B'zは、NESMITHさんにとっても大きい存在ですもんね？NESMITH：はい。ベストアルバム『B'z The Best “Pleasure”』は、僕が小学生か中学生くらいのときにリリースされて、めちゃめちゃ聴いていました。東京に出てきてからも「ultra soul」とかが入っているアルバム『GREEN』を聴いたり、ライブDVDも観たりして……やっぱり、染みついているじゃないですか。遠山：僕らの人生にね。日本で知らない人はほとんどいないですから。NESMITH：音であったり、フレージングであったり、チョーキング1つであったりスライド1つであったり、すべての音が松本孝弘さんなんですよ。それがまさか、自分たちの歌と「24karats」シリーズでご一緒できるっていうのは……“ヤバい！”っていう感じでした。次回6月6日（土）の放送は、平手友梨奈さんをゲストに迎えてお届けします。class="docodemo_del">----------------------------------------------------※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。<----------------------------------------------------＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ