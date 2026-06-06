石川さゆり デビュー後、大ヒットが出ない3年間…好奇心の先の出会い「『教えてください』とお伺いしました」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

5月のマンスリーゲストは、歌手の石川さゆりさん。5月のマンスリーゲストは、歌手の石川さゆりさん。4月に最新曲「日々呉々（くれぐれ）と」（作詞・作曲／宮沢和史さん）をリリースした石川さんに、デビュー当時のお話などを伺いました。

1958年（昭和33年）生まれ、熊本県熊本市出身の石川さん。1973年、15歳でシングル「かくれんぼ」で日本コロムビアよりデビュー。1977年に「津軽海峡・冬景色」が大ヒット。日本レコード大賞歌唱賞受賞し、同年19歳でNHK紅白歌合戦に初出場を果たす。その後、「天城越え」「風の盆恋歌」「ウイスキーが、お好きでしょ」など、時代を超えたヒット曲を次々に世に送り出す。また、演歌の枠を超え、布袋寅泰さん、亀田誠治さん、東京スカパラダイスオーケストラ、奥田民生さんなどジャンルを超えたミュージシャンともコラボレーションしています。

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唐橋：実は、歌手デビューよりドラマ出演が先だったという石川さんですが、歌手デビュー後はなかなかヒットに繋がらなかったそうですね。石川さんは15歳でデビューされましたが、最初から大きな反響は得られなかったということで。

石川：そうですね。でもすごく幸せだったのは、ドラマで半年くらい前から顔を出していたので、デビュー日にデビュー記念コンサートを開かせていただき、そこにはものすごい数のお客様が来てくださいました。でも、そこからはなかなか……。昭和48年（1973年）頃は、ポップスやアイドルといった方たちが一番たくさんデビューした年だったんです。そこから1年、2年、3年と過ぎていきました。

唐橋：そこで石川さんが選んだのが、歌謡浪曲の大家である二葉百合子師匠や、三橋美智也さんのもとを訪ねられたということですね。

石川：弟子入りというほどの大きなことではないんです。当時、番組で二葉百合子さんや三橋美智也さんとご一緒することがあり、歌謡浪曲を番組で聴かせていただいたときに「かっこいい！」と子どもながらに思ったんですね。「こういう世界があるんだ」と思い、二葉先生のところへ行って「この歌謡浪曲というのを私もやってみたいのですが、教えていただけますか？」とお願いして教えていただきました。また、三橋美智也さんの民謡もすごく素敵でした。皆さんは「演歌はこぶしがコロコロ回るもの」と思っていらっしゃるかもしれませんが、私はもともと、ファルセットもビブラートもなかったんです。

唐橋：元々はなかったのですか。

石川：そうなんです。でも、自分の中で歌を歌いながら、それらを歌唱として作っていきました。そんな中、民謡のこぶしというのが私にはすごく心地よくて、「これも学んでみたいな」と思い、三橋美智也さんのところへ「教えてください」とお伺いしました。本当に、その時々に「もっとこれをしてみたい」と思うところにお邪魔して学ばせていただいたという感じです。ですから、「弟子」と言うとそこだけに特化してお勉強させていただいたようですが、私は自分の興味のあるものに対して「教えてください」と言い、自分の中で消化してみたいという思いで、いろいろなお稽古をしてみました。

唐橋：自ら進んで自分を高める意識がおありだったのですね。

石川：高めるという大層なことではなく、一途な好奇心ですね。「これは何だろう」「かっこいいな、私もこういうことはできないかしら」というところだったと思います。のちに私は『童～Warashi～』『民～Tami～』『粋～Iki～』というアルバムを作るのですが、これらは童謡、民謡、小唄・都々逸のアルバムなんです。今にして思うと、10代や20代そこそこの頃に好奇心のままにいろいろなことを聞いてみたいと学ばせていただいたことが、ちゃんと形として残すことができたのかなと思います。

――石川さゆりさんは、従来の豪華なフルバンド編成でのコンサートに加え、少編成による「アコースティックコンサート」も開催しています。公演情報など詳しくは、石川さゆりさんの公式サイトをご覧ください

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/