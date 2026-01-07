アイドルグループ・SKE48の元メンバー・松井珠理奈と東海エリアを拠点に活動するエンターテインメント集団・BOYS AND MENの辻本達規が7日、都内で2人そろって会見を行い、結婚したことを発表した。

辻本達規と松井珠理奈

集まった報道陣のフラッシュを浴びながら、2人は着物姿で笑顔を見せながら会見場に入場。12月のライブ中にかかとを骨折したという辻本は松葉杖姿で登場し、「今日、入籍させていただきました」と報告。婚姻届は、松井の地元の愛知県春日井市に代理で提出したと明かした。

2人の出会いは約11年前といい、辻本が「ボイメンというグループは、昔から自分たちでチラシ配りをしていて。名古屋駅で年末に僕がチラシ配りをしていた時に、ばったりSKE48のメンバーと松井さんと出会って。そのときに『こんなに寒いのに1人で頑張っているの偉いね』って言われたのが……」と話すと、すかさず松井が「(それだと)上から目線(笑)。『すごいですね、応援してます』って……」と苦笑いで訂正する一幕もあり、場を和ませた。

また、交際に至った経緯を聞かれると、辻本は「(松井が)体調を崩されて活動を休止したことがあって、SKE48の子と共演した時に『あの子大丈夫?』と話していて。心配していて、そこで知人の電話で『大丈夫?』と話をするときがあって」と回顧。続けて「僕はキャンプが好きでよく行っているので、自然に癒されたら日々の大変なこととか吹っ飛ぶと思うから、キャンプ行ってみてはどうですかと伝えて、一緒に知人としてキャンプして……というところからスタートしました」と明かした。

松井は、当時の辻本の印象について「地元のお兄さん、みたいな感じ。なんでも話せちゃったというか、悩みとかもすごく話せた。昔から知り合いだったかな? という感覚はありました」とにっこり。さらに「すごくポジティブな方で、そのポジティブが周りにも伝染して、周りも元気になる方だなと。ただ甘やかすだけじゃなく、だめなこともだめだよと言ってくれるので、一緒にいたら自分もすごく成長させていただける相手だなと。その時に、ずっとそばにいてもらえたら自分も素敵な人間になれるかな、と思ったのが(特別な存在として意識した)きっかけかなと思います」と振り返っていた。

また、辻本は「(今から)3年くらい前、クリスマスの日に僕が告白して。向こうからクリスマスプレゼントで、時計をペアで買って来てくれて『一緒の時間を刻めたらいいなと思って』と渡されて。そのあとに僕がプレゼントを渡して『お付き合いしてください』と言ったら『ちょっとそれは違う』と言われて」と一度振られていたことを吐露。松井は「悩みがあって助けていただいていたんですけど、どんどん元気になっていて。近くにいてくださったらうれしいなと思ったけど、これ以上ご迷惑をお掛けしたら申し訳ないなという気持ちがあり、本調子に戻った時に『全然違うじゃんこの人』と思われちゃっても嫌だなと思った」と当時の不安な胸中を明かした。

さらに、松井はその後、葛藤の末に交際を受けたといい、「『元気になっても嫌いになることはないです』と言ってくれて。3～4時間ぐらいして日付が回って『お願いします』と。こういう粘り強いところも素敵だなと思いました」と経緯を明かした。

プロポーズの言葉を聞かれると、辻本は「『結婚してください』って」と明かし、シチュエーションについては「紅葉のきれいな場所とだけお伝えさせてください。ちょうど秋だったので、2人で紅葉を見に行って。シンプルに、ストレートに言いました」と照れ笑い。松井は「お付き合いの話をしてくれたときから『結婚前提に』と言ってくださっていたので。(プロポーズで)『その時が来た!』と思って、ワーワー言っていて、なんと言っていたか正直あまり覚えていないぐらいうれしくて(笑)。でも飾らないところが素敵なので、シンプルにストレートに伝えてくれましたね、うれしかったです」と当時の喜びを語った。

会見では、報道陣から触れられ、松井は人差し指の婚約指輪と薬指の結婚指輪を披露。辻本は「初めて旅行に行ったとき、三重県に行ったんですが、松井真珠店というお店があって、(珠理奈が)『私だ私だ』と(笑)。そのときにネックレスを買ったんですけど、真珠を喜んでいたので、婚約指輪は……三重のミキモトさんが、真珠が東海エリアですごく有名ですし素敵だったので、婚約指輪にしました」と明かした。

会見は、BOYS AND MENの本田剛文が司会進行を担当した。