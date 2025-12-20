2021年4月にアイドルグループ・SKE48を卒業し、休養期間を経て2024年から個人で活動している松井珠理奈。今年9月に発売した2nd写真集『アイヲシル』(宝島社)では、地元・東海地方で撮影した自然体の姿を披露し、今の赤裸々な思いもつづっている。松井にインタビューし、完璧を求めていたアイドル時代を振り返るとともに、本来の自分でいられるようになってきたという変化を語ってもらった。

松井珠理奈 撮影:蔦野裕

2008年にSKE48の1期生として劇場デビューし、同年10月リリースのAKB48のシングル「大声ダイヤモンド」で選抜入りしWセンターに抜擢。最初からSKE48の中心メンバーとして活躍し、2018年のAKB48選抜総選挙で1位に輝いた。

13年間のアイドル人生を振り返り、松井は「人生でこんなに夢中になれることに出会うって奇跡なのかなと思っています」と語る。

「青春をかけて全力投球していたので、これ以上のことってあるかなと思うぐらい、すごく濃い13年間でした。1回燃え尽きましたが、自分のペースで進もうという勉強にもなりましたし、今はまた前を向いて頑張りたいという気持ちです。グループにいたら自分のペースだけではダメな部分がありますが、今は自分のペースで、できる限りのことを頑張ろうと思っています」

大人数のグループだったからこそ鍛えられた部分も大きかったという。

「秋元康先生がプロデュースしてくださっていましたが、自分たちで切り開いていかなきゃいけない部分もありましたし、メンバーがたくさんいる中で、どうやって個性を出して好きになってもらえるかというのがあったので、バラエティでも人と違うことを言おうとか、そういう部分で鍛えられた部分がすごくあり、それは今も役立っているなと思います」

また、グループを背負っていたアイドル時代は「完璧でいなければいけない」「強くいなければいけない」と常に気が張っていたと言い、「強さではなく、ただの強がりなんです」と打ち明ける。

「本当は全然強くなくて、めっちゃ激弱です。でも、激弱って言えている自分が強いなと思いました。今までは弱いということを認めず、強がっていて。今、自分は弱いと言えているということは、ちょっと成長したのかなと思います」

そして、本来は「甘えたいタイプ」だと語る。

「自分のタイプ的には、引っ張ってほしかったんですけど、自分が引っ張らざるを得ない状況になり、もう強がるしかない! 大人ぶってやるしかない! と。子供すぎて、事の重大さもいまいちわかっていなくて、『大声ダイヤモンド』のときも、とりあえず歌って踊るしかないという感じで、若さでなんとか乗り切れたのかなと思います」