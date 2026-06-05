今後「右バッター」が貴重な存在に!?長野久義「大谷翔平選手も左バッターなので…」左打ち増加のワケ

◆スカウト業で全国を飛び回る日々
佐藤：長野さん、前回の放送の終盤で「今めちゃくちゃ忙しい」とおっしゃっていました。
長野：そうですね。思っていた以上にめちゃくちゃ忙しいです。
佐藤：いろいろ試合を観に全国を飛び回っているっていうことですか？
長野：プロ野球の2軍の試合も観たり、この前は（読売ジャイアンツの）3軍戦で新潟に行ったり、アマチュア野球も観に行ったりしているので「今どこだっけ？」みたいに思うこともありますね（笑）。
佐藤：それは相当ですね（笑）。現役時代はそんなことありました？
長野：いや、なかったですね。だいたい同じ場所にしばらくいたので。
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佐藤：今はスカウト業が一番の仕事ですか？
長野：そうですね。いろんな選手を見て……正直、今は見てもよく分からないので。
佐藤：ちょっと待ってください（笑）。
長野：いやいや、今は勉強させてもらっているっていう（笑）。特に僕はピッチャーのことを見ても分からないので、どうしても野手、特に右バッターの野手を見るようにはしています。でも、アマチュア野球って左打ちの選手ばかりなんですよ。右打ちの選手が全然いなくてですね。
佐藤：へぇ。それは、なぜですか？（右利きの選手も）みんな左に変えちゃうのですか？
長野：そうですね。大谷（翔平）選手も左バッターなので、今野球をしている子どもたちも、左バッターが多いと思うんですよ。だから、これからもっと左バッターが増えてくると思いますし、その一方で、右バッターがすごく貴重になるという話はよく聞きます。
佐藤：逆に！ なるほど。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/