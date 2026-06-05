今後「右バッター」が貴重な存在に!?長野久義「大谷翔平選手も左バッターなので…」左打ち増加のワケ

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月31日（日）の放送では、スカウト業で全国を飛び回っている長野が、アマチュア野球を観続けて得た気付きを語りました。

◆スカウト業で全国を飛び回る日々

佐藤：長野さん、前回の放送の終盤で「今めちゃくちゃ忙しい」とおっしゃっていました。

長野：そうですね。思っていた以上にめちゃくちゃ忙しいです。

佐藤：いろいろ試合を観に全国を飛び回っているっていうことですか？

長野：プロ野球の2軍の試合も観たり、この前は（読売ジャイアンツの）3軍戦で新潟に行ったり、アマチュア野球も観に行ったりしているので「今どこだっけ？」みたいに思うこともありますね（笑）。

佐藤：それは相当ですね（笑）。現役時代はそんなことありました？

長野：いや、なかったですね。だいたい同じ場所にしばらくいたので。

＊

佐藤：今はスカウト業が一番の仕事ですか？

長野：そうですね。いろんな選手を見て……正直、今は見てもよく分からないので。

佐藤：ちょっと待ってください（笑）。

長野：いやいや、今は勉強させてもらっているっていう（笑）。特に僕はピッチャーのことを見ても分からないので、どうしても野手、特に右バッターの野手を見るようにはしています。でも、アマチュア野球って左打ちの選手ばかりなんですよ。右打ちの選手が全然いなくてですね。

佐藤：へぇ。それは、なぜですか？（右利きの選手も）みんな左に変えちゃうのですか？

長野：そうですね。大谷（翔平）選手も左バッターなので、今野球をしている子どもたちも、左バッターが多いと思うんですよ。だから、これからもっと左バッターが増えてくると思いますし、その一方で、右バッターがすごく貴重になるという話はよく聞きます。

佐藤：逆に！ なるほど。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/