手頃な価格と安定の美味しさで、幅広い世代に好かれる吉野家。そんな吉野家の牛丼がさらに美味しくなるアレンジが、注目を浴びています。

動画を投稿したのは、YouTubeチャンネルを運営する芸人のサンシャイン池崎さん。1980年代にモーニングで連載された漫画「大東京ビンボー生活マニュアル」のアレンジをもとに、吉野家の牛丼を変身させていきます。

さっそくどんなアレンジが始まるのか?と思いきや、まずは牛の部分をビールと一緒に堪能し、紅ショウガも追加。美味しいよね～～と思いつつ、そんなに食べて大丈夫なのか……!?

ちょっと心配になったものの、ここから調理スタート。残ったつゆだくのごはんに紅しょうがをのせ、お茶をかけたら「しょうが茶漬け」の完成!

池崎さんによると、その味は「やさしいしょうが汁」とのこと。お茶を入れることでかさが増えるため、ダイエット中の料理にもよさそうです。果たして、続く二品目の味はどうなのか……??

2品目の料理は「牛丼やきめし」。牛丼には脂がもともと含まれているため、油を引かず、そのままフライパンで炒めればOKです。

火を入れることで香ばしくなり、美味しさがプラス。つゆだくにすることでより風味が増し、池崎さんからも「さすがにうまい」とのコメントが!!

今回の動画以外にも、サンシャイン池崎さんのYouTubeチャンネルには簡単にできるアレンジや、家族や友人とシェアしたくなるハイカロリーグルメのレシピの紹介が。気軽に試せる料理に心をつかまれた人は、サンシャイン池崎さんのその他の投稿もチェックしてみては?