もうすぐお正月。お雑煮に磯辺焼きに様々なお餅の楽しみ方がありますが、定番にちょっと飽きたらこんなアレンジはいかがでしょうか?

キユーピー公式X(@kewpie_official)が投稿した餅のアレンジレシピが話題になっています。

「醤油マヨ餅、止まらないおいしさです」と投稿されたレシピは、フライパンに油をひき、切り餅に火が通るまで焼き、マヨネーズと醤油を絡めたら完成するというもの。餅にマヨネーズ、カロリーの爆弾と分かっていますがこれはおいしそう……。

「お好みで追いマヨや七味も◎」とさらに追い打ちをかける背徳感高めのアレンジには、1.7万いいねと大きな反響が寄せられています(12月30日時点)。

「絶対に美味しいやつではないですか…お雑煮か磯辺焼きばかりなので、これは試したい～」「背徳感最大級だけど知ってしまったら他に戻れなくなるやつ」とぜひ試したいという声や、「これいつもやってるから公式で出てきて驚いた 醤油はだし醤油、プラスチーズも良いぞ」「山椒パラリで、無限のつまみ・おかず・おやつを知ってしまった」とさらにアレンジを提案する方も。

「マヨネーズ大好きなのに餅にマヨを使うという選択肢は今まで一度も出てこなかったな」というコメントもあるように、意外なレシピですが餅の可能性が一気に広がりそうなレシピ、2026年のお正月にぜひ試してみてはいかがでしょうか?