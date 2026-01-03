2026年の干支は"午"。SNSでは蒲鉾メーカーがレシピを投稿するなど、おせちを彩る飾り切りが話題になっています。そんななか、農林水産省公式X(@MAFF_JAPAN)の投稿した「午の飾り切り」が物議をかもしているようで……

それがこちらの投稿です。

紅白の蒲鉾で作られた、立体的な"午"。大地をしっかり踏みしめ、つぶらな瞳にたてがみに……そしてなぜか頭には「つまようじ」が!?

画像に添付されたALTでは「かまぼこで作成した馬の飾り切り（かまぼこを切って馬の頭部と胴体を作成し、つまようじで固定したもの。つまようじが長く、馬の額から飛び出している。）が皿の上に置かれている。」と説明があるように、頭部と胴体を固定するためのつまようじのようですが、これは馬ではなく"ユニコーン"?

コメントでも「なんか刺さってる…(´･ω･`)」「お馬さんのはずがユニコーンさんになっちゃった でも良い味出てます♪」「クオリティはさておき，チャレンジは素敵 頑張ったと思います」「爪楊枝……要ったかな…」とツッコミが続々。立体的でユニークなユニコーン(?)の飾り切り、食べ応えもありそうなのでぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?