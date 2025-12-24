12月22日は冬至でした。冬至に、栄養価が高くて縁起がいいとされる「かぼちゃ」を食べる風習がありますが、みなさん、ちゃんと食べたでしょうか? 煮物や天麩羅、グラタン、パイなど、さまざまなレシピが浮かびますが、今回は、アイラップ公式が提案する「お鍋の要らない 簡単かぼちゃスープ」を紹介します。
＼今日は冬至 /
.
お鍋のいらない【簡単かぼちゃのスープ】
(@i_wrap_officialより引用)
さすがアイラップ。スープまで作れちゃうんですね。すごい!
作り方もとっても簡単。まずは、かぼちゃ1/2を皮ごとアイラップ に入れて、レンチン (600W 2〜3分)します。
皮を取りのぞき、再度2〜3分レンチンします。熱の通り具合を見つつ調整してください。
電子レンジから取り出し、ふきんに包んでペースト状になるまでモミモミ。
仕上げに牛乳と調味料で味付けしたら完成です!!
これは簡単!! ミキサーやブレンダーを持っていなくたって大丈夫。もはやお鍋も必要ありません!
このレシピが紹介されると、「えっ!これは目からウロコ」「ミキサー無しで!?レンチンで!? すごいなア」「これはめっちゃいい!!!!」といった声が。洗い物も少なくて済みますし、電子レンジだけで作れるなんて、かなりハードルが下がったのでは? これなら忙しい年末年始でも、ズボラさんでもすぐ真似できそうですね。
