辛いもの好きから空前の人気を誇る、「蒙古タンメン中本」のカップ麺。そのカップ麺が、お手軽なアレンジでさらにグレードアップ!?

お笑い芸人のサンシャイン池崎さんが公式チャンネルに投稿した動画が、話題を呼んでいます。

このアレンジのもとになっているのは、 ドラマやアニメ化もされた作品『ラーメン大好き小泉さん』。

ラーメンに強い情熱をもつ小泉さんがおすすめするレシピとは?

池崎さんの友人も登場し、一緒に調理。まずはお湯を入れて5分待ち、カップ麺を作ります。続いて、出来上がったカップ麺に、粉チーズをたっぷり投入!!

これでもか……というほどふんだんにトッピングしていきます。

さらに上から、温泉卵をのせれば完成!!市販の温泉卵を使えば、チーズをかけて卵をのせるだけなので、3分もかからず出来そう。

そして、うまそうすぎないか……!?

付属の辛旨オイルをかけた池崎さんのカップ麺は、ビジュアルの美しさが爆発。ディレクターも含め、全員から感動の声があふれ出ます。

さらなるアレンジとして「ごはんを入れたい」という声もあり、それも絶対ウマいやつ……。

今回紹介した以外にも、池崎さんのYouTubeチャンネルには、背徳感あるアレンジレシピや料理動画など、思わず作ってみたくなる動画が盛りだくさん。

今回のレシピに心をつかまれた人はぜひ、その他の動画もチェックしてみては?