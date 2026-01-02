フリーアナウンサーで俳優の田中みな実が昨年12月27日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』（毎週土曜18:30～19:00）に出演。恋愛における“変化”を語った。

田中みな実

「スマホは絶対見ない」「その人を信じる」

ゲストにドランクドラゴン・鈴木拓を迎えたこの日、田中は、「8年前に恋愛観の話したじゃないですか。いろんな人のYouTubeでしゃべってネタにしてるでしょ? 8年前の話だから、本当に不本意」とピシャリ。鈴木は、「今の田中さんは、あの重くてダッセー女じゃございませんよって。毎回みんなに、違います! って」「昔のあの感じじゃない。今はもう成熟された大人のカッコいい女性ですからっていうのを、ちゃんと言って周ってる」と慌てて釈明した。

過去の放送回で、「男性はなぜ浮気をするのか?」という田中の問いに、「田中さんが浮気する男性を好きになるからじゃないですか?」「真面目で地味でつまらない男を好きにならない。危険な香りがする男しか見てないのはあなたでしょ?」と言い放っていた鈴木。田中は、「本当に感じ悪い」と苦笑しながら、「真面目で地味でつまらないって言ったらあれですけど……。そういう人を好きになりづらいかもね。確かにね」と鈴木の指摘に納得はしている様子。

一方で、「今も変わらず、そういう人を積極的に好きにはならない」としつつ、「でも、気づいたことは、そうじゃない男性であっても、人によるなって。浮気をするかしないかっていうのは。みんながみんなするわけじゃない」「だから、地味で真面目でつまらない人だって浮気するってこと」と分析。“危険な香りがする男”でも、“真面目で地味でつまらない男”でも、「結論から言うと、人によるってこと。浮気するもしないも、誠実かそうでないかも、人によるから」と主張した。

恋愛について、「信じたらその人を疑わず。それが一番だと思う」と熱弁した田中。鈴木が、「スマホを見ちゃう人とかいるじゃない?」と話すと、「昔は見たことあるけど……」とぶっちゃけつつ、「それで嫌な気持ちになったから。たぶん、何もやましくなくても、勝手に自分で“やましい”に変換しちゃうなってことに気づいたから。だから、絶対見ないってことにしていて。その人を信じるって決めたら、ホントに信じるしかない」と自身の中の変化を明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。