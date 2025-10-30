フリーアナウンサーで女優の田中みな実が25日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。最近の家事事情を打ち明けた。

田中みな実

「入居した状態を保ちたい」「モノの価値ってそれぞれ」

潔癖症の話題になり、「出かけた服でお布団入ってる男の人のベッドでは、一緒に眠れない」と話した田中は、「もしそうなったときは、どっちも外出した服でベッドになだれ込むのかな? いやでも、“ちょっとお風呂入らせてもらっていいですか?”って言うのも、ちょっとあれだし……」と逡巡。「プチ潔癖なのかもね」と自認しつつ、外に散歩に行った愛犬とは、足を拭いただけで、「一緒に寝られる」と言い、「人が歩いたところとか、おしっこかいだりするじゃん。でも、ワンちゃんと一緒に寝られるから、そこまで潔癖じゃない気がする」と語った。

また、「シーツってどれくらいで変えます?」と問いかけた田中は、「私も正直、シーツはそんなに変えない」と告白。「うちはベッドがキングサイズなのね。だから、シーツ変えるのが本当に大変なの。洗うのも大変だし」と理由を明かし、「嫌われること言っていい……? お手伝いさんにやってもらってる(笑)」と言いにくそうに暴露。実は、2週間に1度、ハウスキーピングを頼んでいるそうで、「鈴木拓さんにすごい叩かれる」と自虐しながら、「入居した状態のままのおうちを保ちたい。水回りも自分でお掃除するの結構限界があるじゃないですか」と説明した。

スタッフにハウスキーピングの料金を聞かれ、「一回のお掃除で3万円くらい」と赤裸々に明かした田中。「高いよね」と苦笑しながら、「でも私、外食しないの。飲み代がそんなにかかってない。接待交際費がそんなにかかってない。だから、その分のお金でおうちをきれいにしたい」と主張。「モノの価値ってそれぞれじゃん」と強調しつつ、「毎晩毎晩、ちりつもで外にご飯食べに行ってるとかではないから。そう考えれば、それできれいな状態を保てるんだったら、すごいいいじゃないですか」と熱弁していた。