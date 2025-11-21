フリーアナウンサーで俳優の田中みな実が15日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。『あざとくて何が悪いの?』で、ともにMCを務めた南海キャンディーズ・山里亮太、テレビ朝日・弘中綾香アナウンサーとの“同窓会”について語った。

田中みな実

年末になると「そろそろ集まりますか」

ゲスト出演したお笑い芸人・永野に、「今日もお綺麗ですね」「女優モード? 今日はお洋服とかも……」とツッコまれた田中は、「今日はお食事会があるんです。夜、山ちゃんと弘中ちゃんと」とウキウキで返答。「年に1、2回、同窓会的に。その3人で食事をするっていうことを恒例行事にしていて。だいたい年末になると、誰からともなく。まあ、だいたい山ちゃんかな? “そろそろ集まりますか”って言って、3人で集まるんですよ」と説明し、仲の良さをうかがわせた。

また、この日は、田中自ら、帝国ホテルのディナーを予約。店選びは、友人・指原莉乃の協力があったようで、「さっしーって、“ご飯行きましょう”って誘ってくれたら、リストを送って来てくれるの。5件ぐらいコメント付きで。“ここはこれがすごいおいしかったです”、“ここは秋元さんと行ってすごくおいしかったんですけど、コースだから何とか～”とか」と前置きしながら、「そのリストが残ってたから。“ここ予約取っていい? この3人での食事会なんだけど……”って。“全然ぜひぜひ! とてもおいしかったですよ”って言ってくれて」と打ち明けた。

続けて、「お酒はそんなにいただかないかな。普通にお食事して、それぞれが思ったことをしゃべって。ときどきゴシップありみたいなお食事会をしてる」と話した田中。久々の“同窓会”を前に、「何着て行こう? と思って……。普段外食しないので、スペシャルなことなんですよ。だから、無駄におしゃれしちゃう」と楽しみな様子を見せると、永野に、「キャスター役みたいに見える。キャスターにまったく見えないのが不思議。“アナウンサーじゃない私を見て!”ってずっとやってきたけど、良いも悪いももう本当に見えない」と返され、「え? どういうこと?」と戸惑う場面もあった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。