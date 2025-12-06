お笑いコンビ・令和ロマン(高比良くるま※、松井ケムリ)のポッドキャスト番組『令和ロマンのご様子』の5周年記念イベント「ご周年～令和ロマンのご様子5周年記念イベント～」(12月15日23時59分まで各配信プラットフォームでアーカイブ配信)が11月30日、東京・有楽町よみうりホールで開催された。

イベントを終えたばかりの二人にインタビューし、『令和ロマンのご様子』がどんなラジオかを改めて振り返ってもらった。(前後編インタビューの後編)

※「高」ははしごだか

ラジオで話すエピソードはどうしてる?

――『令和ロマンのご様子』のほかにもラジオをやられていますが、エピソードの使い分けをされていたり?

くるま:我々は、そんなにエピソードがないもので。

ケムリ:お恥ずかしながら。

くるま:人から聞いた話とか、人がおもしろかった話をしゃべってます。コンビで毎週2時間(ラジオを)やる人もいるじゃないですか。僕らは(『ご様子』で)30分くらい、もう一つのラジオで30分くらい。合わせて1時間、これがいっぱいいっぱいです(笑)。

ケムリ:ガハハハハハ(笑) 。僕はほかのラジオもやってますけど、そっちではエピソードを話さないようにしてます(笑)。

くるま:なくなっちゃうからね。

――その分、リスナーさんとのやり取りも楽しめますもんね。

くるま:いろんな方が送ってくれるので、それに誠心誠意……本当は全部読みたいんです!

ケムリ:言ってるだけだな。

くるま:全通読みたいんです。

ケムリ:言ってるだけだな。

くるま:でも、そんなことをしてしまったら、日が暮れちゃう!

ケムリ:日が暮れちゃう!?

くるま:なので……、厳選して……、読ませていただいてます。

ケムリ:ゆっくり、なんかしゃべってた(笑)。

『令和ロマンのご様子』収録中にコーナーが誕生

――収録中にコーナーがすごいスピードで生まれていますが、コーナーにする基準はあるんですか?

くるま:なんだって、コーナーになればいいと思ってるんですよ!

ケムリ:どういうこと?

くるま:コーナーって、チャーハンみたいなことなんですよ。どんな具材を入れても、結局おいしくなっちゃうじゃないですか。だから僕、コーナーってチャーハンみたいなものだと思ってるんですよ!

ケムリ:もっとチャーハンを生かしてほしかったな(笑)。

くるま:だって昔はさ、これは本当の話よ? 今みたいにメールもないから、ハガキ職人はネタ投稿とかも、レンゲに墨汁をつけて書いてたっていうじゃない?

ケムリ:レンゲに墨汁をつけて書いてた? 何それ! チャーハンすぎる!

くるま:チャーハンにしたかったな……。

ケムリ:なんでもコーナーになるってことね。

くるま:そう。なんでかというと、エピソードがないから。いっぱいコーナーにしたいから(笑)。

ケムリ:俺たち、普通は読まないメールとかも読んでるもんね。簡単にいえば、ダメダメなメールを読んで、「ダメダメじゃねえか!」って言ってる(笑)。

くるま:地上波深夜帯の有名なラジオは、そこにずっと送ってらっしゃるハガキ職人の方が切磋琢磨して、大喜利を送ってる感じがあるんですけど。

ケムリ:そうだね。

くるま:僕らのラジオって、最初の頃から、そういうのじゃない、ほんわかした人が送ってきてくれてるんで。「怖くないよ〜、大喜利じゃないよ〜」っていうのをコーナーにして、包み込もうと。

ケムリ:優しいラジオなんだよね。

『M-1グランプリ』決勝で披露した漫才の元になったレター

くるま:前に『オールナイトニッポン』をやったとき、普段送ってきてくれてる皆さんに「お前らも行けー!」って送り込んだんですけど、全滅したことがありました(笑)。

ケムリ:『オールナイトニッポン』に常駐してるハガキ職人たちに(埋もれてしまった)。

くるま:(自分たちの)手元に来た上でウケなかったんじゃなくて、作家さんの時点で弾かれた。

ケムリ:全敗だった。

くるま:楽しくやっていこうと思っています。

――最後に、忘れられないメールがあれば教えてください。

くるま:よく言ってるのは、『M-1』の決勝で披露した「名字」のレターを送ってきてくれた方がいて、あの人のおかげでネタが作れたので。

ケムリ:本当にそう。

くるま:今日のイベントでも話したんですけど、「出席番号順の後ろの人って、なんだか余裕がある感じがしませんか?」という。

ケムリ:完全にあの人のおかげで、去年の『M-1』の1本目ができた。

くるま:おそらくトロフィーが向こうにも郵送されてると思うんですけど。

ケムリ:さすがにされてないだろ。あとは、一時期ラジオにいた、あのちゃんの声マネが異常にうまい人(笑) 。

くるま:音声を送ってくれて。

ケムリ:「けちゃぷますたど」っていう人がいたんですけど、ついぞ顔を見ることはなく、いなくなったんですけど。僕はまだ、本物のあのちゃんの可能性があると思っています。

くるま:ワクワクするね。「Vtuberオーディション」っていうコーナーがあったんですけど、企画が頓挫してしまいまして。

ケムリ:「けちゃぷますたど」はまだ、僕らが彼女をVtuberにするのを待ってる可能性があります(笑)。

■プロフィール

令和ロマン(高比良くるま、松井ケムリ)

慶應義塾大学のお笑いサークルの先輩後輩で、お笑いコンビ・魔人無骨を結成。その後、NSC東京校23期を首席で卒業し、デビュー。令和初日に、魔人無骨から令和ロマンにコンビ名を改名した。『M-1グランプリ 2023』で優勝を果たし、翌年の『M-1グランプリ 2024』で大会史上初の連覇を成し遂げた。