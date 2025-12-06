お笑いコンビ・令和ロマン(高比良くるま※、松井ケムリ)のポッドキャスト番組『令和ロマンのご様子』の5周年記念イベント「ご周年～令和ロマンのご様子5周年記念イベント～」(12月15日23時59分まで各配信プラットフォームでアーカイブ配信)が11月30日、東京・有楽町よみうりホールで開催された。

イベントを終えたばかりの二人にインタビューし、『令和ロマンのご様子』がどんなラジオかを改めて振り返ってもらった。(前後編インタビューの前編)

※「高」ははしごだか

『令和ロマンのご様子』5周年記念イベントを振り返って

――2年ぶりの番組イベントでしたが、いかがでしたか?

くるま:本当にあっという間。その一言に尽きます。

ケムリ:ライブの時間が? 2年が?

くるま:ライブの時間は90分で、たっぷりだったんですけど、開場してから開演するまでがあっという間だった!

ケムリ:そんなわけねえだろ! そこ盛り上がったの見たことないから(笑)。

くるま:私語がすごかったから。

ケムリ:ガハハハハハ(笑)。各々、盛り上がってたのかな?

くるま:仲良しだった!

ケムリ:(仲良し)なら、良かったですけどね〜。3年目の時に一回、イベントをやってるんで、そこからいろんな出来事があったし、とっくに忘れてたことにも触れたりできて、今までの総集編って感じのイベントになったかなと思います。

くるま:なんかエモすぎて、みんな泣いちゃってたもんな。

ケムリ:ガハハハハハ(笑)。そんなことないです。そういうイベントだと思われたら、イヤだな。

くるま:涙あり! 嗚咽あり!

ケムリ:あっ、笑いなし? 嗚咽ありって、苦しい泣き方しちゃってるから! 笑いももちろんあります。みなさんに楽しんでもらえて良かったです。

くるま:(小声でそっと)そうだね。

ケムリ:そうだね、じゃねえよ。絡みづらい!

『令和ロマンのご様子』を始めたきっかけ

――(笑)。改めてになりますが、『令和ロマンのご様子』を始めたきっかけを教えてください。

くるま:知り合いの知り合いが始めたんですよ。

ケムリ:そうなんですよ。

くるま:誰の知り合いでしたっけ?

ケムリ:小池?

くるま:小池って友だちがいるんですよ〜。

ケムリ:それは言わなくていいけどな(笑)。

くるま:知り合いの知り合いが、『stand.fm』が始まったときにディレクターをしてて、知り合い伝いにオファーをいただいて、「いいじゃん〜」って。それで始めて。それが今や(こんなにも続いて)。

ケムリ:本当にそうですよ。僕らも2年目くらいで、仕事も全然ない芸人でしたけど。今は一応ね、『M-1(グランプリ)』とかも優勝させてもらってますけど、俺らよりも『stand.fm』のほうが成長してるよね。

くるま:してるね。

ケムリ:僕らは、『stand.fm』の開始とともに始めたってことだよね?

くるま:開始の一発目。誰でも配信できるサービスですけど、芸人で始めましょうということで、僕らと、(急に早口になって)さすらいラビーさんが!

ケムリ:すごい語気!

くるま:(早口で)さすらいラビーさんが!

ケムリ:語気が強い!

『令和ロマンのご様子』は「住んでるタイプのオフィス」

――令和ロマンさんとさすらいラビーさんに続いて、ほかの芸人さんたちも配信を始めたんですか?

くるま:若手の子とか、地上波でレギュラーをもらえなくても、ラジオができるよっていう受け口になったわけですけど、その先駆者として君臨し続けましたね。

ケムリ:うふふふふ(笑)。でも、本当にあんまり知られてないと思う! (『ご様子』を)やってるのは知ってても、まさかスタートと同時に始めてるとは思わなくない?

くるま:オープニングスタッフだから。

ケムリ:本当にそうだよ! それをアピールしてほしいな。

――最初の頃はメールが一通も来なくて、リアルだなと思いました。

くるま:アプリもスタートした直後だから。俺らも(ラジオでの振る舞い方が)ヘタだし、アプリもちょっと不具合があった(笑)。

ケムリ:ガハハハハハ(笑)。

くるま:どんどんUI※も洗練されていって。

※ユーザーインターフェース:サービスと利用者をつなぐ接点

ケムリ:一緒に成長していきました。

――「ラジオがホーム」と言う芸人さんもいらっしゃいますが、お二人はいかがですか?

くるま:『ご様子』はオフィス?

ケムリ:全然、ホームじゃないじゃん(笑)。

くるま:住んでるタイプのオフィスみたいなものですよ。

ケムリ:スタートアップとかの!? 社長が寝泊まりしてるタイプのオフィス? 確かに、一週間であったことを話すのは、基本的にラジオだからね。帰ってくる場所という意味では、ホームかもしれないです。

■プロフィール

令和ロマン(高比良くるま、松井ケムリ)

慶應義塾大学のお笑いサークルの先輩後輩で、お笑いコンビ・魔人無骨を結成。その後、NSC東京校23期を首席で卒業し、デビュー。令和初日に、魔人無骨から令和ロマンにコンビ名を改名した。『M-1グランプリ 2023』で優勝を果たし、翌年の『M-1グランプリ 2024』で大会史上初の連覇を成し遂げた。