お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が11月29日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。テレビ業界の“謎”に切り込んだ。

「性格いい人しか残らない」は、すべての意味で破綻

又吉直樹

「“テレビで長く活躍してる人に悪い人はいない”みたいな言説を、テレビで聞くことがある」と語りはじめた又吉。テレビの出演者が自ら言っていることもあり、「あれ恥ずかしくないんですかね(笑)。だって、テレビで“自分たちはいいヤツ”って言ってることになるじゃないですか。どういう自意識で言ってるのかな?」と素朴な疑問を吐露。出演者だけでなく、制作者側も同じ心情だといい、「“いいヤツしか、この業界に残られへん”っていう雰囲気を作ってるというか。それって、自分で言って大丈夫なやつでしたっけ?」と痛烈にツッコんだ。

続けて、又吉は、「実際には、性格悪い人めっちゃいる。長年君臨してるなかでも」とぶっちゃけながら、「でも、それが“必要悪”とされてたり。性格悪いけどチャーミングやなとか。性格悪いけど結局めっちゃオモロいよなとか。そういう人もいっぱいいる」とキッパリ。そのため、「“性格いい人しか残られへん”って、すべての意味で破綻してると思う」と持論を語り、「なんで自分たちで自分たちのことを……。“俺たちはいいヤツだからやれてる”っていうのを、自分たちで言うって。どういうことなんやろ?ってたまに思う」とぼやいた。

さらに、「昭和の時代に長く活躍した人が、後年に逮捕されました、問題起こしましたっていうことも見てきたじゃないですか」と訴えた又吉。「ちゃんと悪い人だったわけじゃないですか。長く活躍してきた人が、ちゃんと悪かった実例を見てきたじゃないですか」と語りかけ、「悪い人だけど、才能がとてつもなかったわけですよね? 悪い人やけど、とてつもない魅力があって。悪いのに、愛されてたわけですよね?」と熱弁。改めて、「それが正解であって、長く活躍してる人に悪い人はいないって。ウソ……なんじゃないか(笑)」「スポーツの世界では言わないじゃないですか。“プロで長く活躍できるのはいいヤツだから”みたいな」と主張していた。