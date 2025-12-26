ダスキンが運営するミスタードーナツが監修し、アダストリアが展開するLEPSIM(レプシィム)が販売するコラボレーションアイテムが、2026年1月9日からLEPSIM(レプシィム)の店舗、アダストリアの公式WEBストアなどで販売される。

LEPSIM(レプシィム)は30代～40代を中心に幅広い年代の女性に支持されているブランド。

今回のコラボレーションでは人気ドーナツやドリンクのイラストパーカーをはじめ、ミスタードーナツ55周年にちなみ創業時の店舗外観や店内をモチーフにしたパーカーやトートバッグも展開。

キッズサイズのアパレルアイテムも展開し、親子でリンクコーデも楽しめる。

商品ラインアップは以下の通り。サイズはすべてFREEサイズとなっている。

「イラストパーカー」(5,990円)は、ナチュラルとネイビーの2色展開。

「フォトクルースウェット」(5,990円)は、オフホワイトとブラックの2色展開。

「ラインソックス」(1,320円)は、ブラック、ブラウン、ネイビーの3色展開、サイズはFREEで23～25cmとなっている。

「フォトプリントパーカー」(5,990円)は、杢グレーとネイビーの2色展開。

「12ゲージドーナツプルオーバー」(6,600円)は、アイボリーとブラックの2色展開。

「BIGトートバッグ」(2,990円)は、オフホワイトとスミクロの2色展開。

販売場所は、LEPSIM(レプシィム)の全店舗(イオンモール新潟亀田インター店、ラブラ万代店除く)、and ST STORE(イオンモール盛岡南店、エミテラス所沢店、ららぽーと安城店、なんばCITY店、広島ミナモア店)、公式WEBストア and ST(アンドエスティ)、ZOZOTOWN、楽天となる。

なお、キッズスウェットはキッズ展開店舗のみでの販売となり、ミスタードーナツのショップでは販売していない。