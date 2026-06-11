和食レストラン「華屋与兵衛」は6月11日より、「鰻と天然大海老フェア」を開催している。

本フェアでは、天然大海老を使用した天重や天丼、そばセットなどが登場。「天然大海老のうな天重」は、天然大海老天や野菜天(なす、かぼちゃ、オクラ)と、香ばしく炙ったうな重の両方を一度に味わえる季節限定メニュー。鰻はふっくらと柔らかく、タレと山椒の香りが食欲をそそり、夏本番前のこの時期におすすめの一品となっている。季節のお新香と味噌汁が付いて、価格は2,079円。

「季節天丼～天然大海老～」は、食べ応えのある天然大海老天が2尾と、いか天や野菜天5種(舞茸、かぼちゃ、なす、れんこん、オクラ)が入った季節限定天丼。天然大海老天は通常提供している海老天とはサイズ、食感、味などが異なり、海老の旨みや香りを存分に楽しむことができる。季節のお新香と味噌汁が付いて、価格は1,749円。

「天然大海老の季節天ぷらと二八そばセット」は、天然大海老や季節の鱧が楽しめる天ぷら盛り合わせと、喉越しのよい二八蕎麦の組み合わせ。鱧天ぷらはさくっとした衣の中に、食べやすく骨切りされた鱧の身が入っており、程よい塩味のある梅肉を添えてさっぱりとした味わいに。冷たい蕎麦とともに、日本酒にもよく合う一膳となっている。価格は1,738円。