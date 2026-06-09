日本マクドナルドは、FIFA ワールドカップ26 オフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、FIFA ワールドカップ26 開催を記念して、今だけ世界の味わいを楽しめる、日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』を期間限定で販売する。

同大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、「メキシカンタコスチーズチキン」、「アボカドマヨチーズシュリンプ」、夜マック限定の「ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ/マックフロート ブルーエナジー」の全8 種類を、『VIVA！ワールドマック』として、6月17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。

『VIVA！ワールドマック』は、「世界の熱狂を味わっていただきたい」との想いから、同大会開催の北中米各国をイメージして開発した商品。サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューの新商品全8種類の味わいで登場する。

「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は100％ビーフパティに、ザク切りポテトと旨みとコクが特長のガーリックペッパーソースを合わせた、ボリューミーな一品。

「メキシカンタコスチーズチキン」はチキンパティに、レタス、チーズ、メキシカンタコスフィリングを合わせた、ピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる一品。

「アボカドマヨチーズシュリンプ」はぷりぷりの食感のえびカツに、チェダーチーズ、ワカモレマヨソースを合わせた、えびカツの美味しさを引き立てる一品。

さらに夕方5 時以降の夜マック限定で「ザク切りポテト&倍肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ/フロート ブルーエナジー」と、朝から晩までFIFA ワールドカップの熱狂とともに楽しめるラインアップとなっている。

また、FIFA ワールドカップ26 コラボを記念して6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップ「ワールドレジェンドカップ」がセットになった『FIFA ワールドカップ26 セット』も販売する。