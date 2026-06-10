2026年6月の新作5品まとめ(6月9日発売予定)

本記事ではミニストップで6月9日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、梅雨時期にも気分が上がるマンゴーやメロンクリームソーダ風のスイーツをはじめ、スパイス香るカレー系や食べ応えのある肉系メニューなど、幅広いラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年6月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「マンゴーパフェみたいなアイス」(388.80円)

価格 : 388.80円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ミニストップのマンゴーパフェをイメージした「マンゴーパフェみたいなアイス」(388.80円)は、ごろっとした「果肉感」「マンゴー」をたっぷり味わえる５層仕立て。マンゴーシャーベットはアルフォンソマンゴーを使用し、濃厚な甘さが楽しめます。

「メロンクリームソーダパフェ」(300.24円)

価格 : 300.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

メロンクリームソーダゼリーの上に、ホイップクリームを絞り、アイスに見立てたバニラムースを重ねた「メロンクリームソーダパフェ」(300.24円)は、さくらんぼやカラースプレーをトッピングし、レトロ喫茶風に仕上げられています。

「スパイシーカレー&チョリソー」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

チョリソーまるごと1本と辛口のカレーを組み合わせ、マヨネーズをトッピングして焼き上げた「スパイシーカレー&チョリソー」(170.64円)は、チョリソーに5種類の唐辛子を使用し、奥深い辛さに仕立てられています。

「三元豚ロースのカツカレー」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

香味野菜の旨みが特徴の「三元豚ロースのカツカレー」(645.84円)は、にんにくとしょうが、カレーペーストを油で炒め、スパイスの香りを引き出しています。

「スタミナ豚焼肉重(大麦入り)」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ほどよく香辛料を加えた、食欲をそそる「スタミナ豚焼肉重(大麦入り)」(429.84円)は、にんにくをきかせ、パンチのある味わいに仕上がっています。

まとめ

6月9日発売の新商品は、「マンゴーパフェみたいなアイス」や「メロンクリームソーダパフェ」など、鮮やかな彩りで梅雨時期にも気分が上がるスイーツをはじめ、「豚焼肉重」といった食べ応えのあるごはんメニュー、スパイス香る「カツカレー」や惣菜パン「スパイシーカレー＆チョリソー」などもラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用