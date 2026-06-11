ファミリーマートでは6月16日からAfternoon Tea監修の「アフタヌーンティーフェア」を開催。ファミマでは2019年から継続的にAfternoon Teaコラボを実施していたが、今回は過去最多となる28種の商品を展開。さらに初となるお酒商品も登場する。

ファミリーマートのAfternoon Tea監修「アフタヌーンティーフェア」

新コラボ商品は17種! 商品ごとの茶葉の美味しさを感じて

6月16日からファミリーマートで開催される、「アフタヌーンティーフェア」では、すでに発売中の商品「アフタヌーンティーロイヤルミルクフラッペ」、「ティーラテ」2種、ペットボトル飲料8種に加え、新たに17商品を加えた全28種を展開する。

6月16日から新たに登場する17種のコラボ商品

商品ごとに、アールグレイ・セイロン・アッサム・フレーバーティー等、異なる茶葉の風味が楽しめる。最も多いのはアールグレイだが、シュークリームやクリスピーサンド、カヌレや琥珀糖など商品ごとにその味わいがどう変わるかをチェックしてみてほしい。

今回は中でも特に注目の3種をご紹介する。

ロングセラー商品のコラボバージョン「窯出しとろけるミルクティープリン」

まずは「窯出しとろけるミルクティープリン」。ロングセラー商品の「窯出しとろけるプリン」のアフタヌーンティーコラボバージョン。アールグレイを優しく感じるミルクプリンに贅沢に北海道生クリーム入りホイップがトッピングされている。

「プリン」と思って食べるとちょっと驚くかも! アールグレイミルクプリン部分は、プリンというよりクリームといった方が近いのではと思うほどとろ～っとなめらか。アールグレイの風味もやさしく口の中に広がる。ホイップクリームと一緒に食べると相性もよく至福。

ホイップクリームとアールグレイの相性も良い

実はこの商品を製造しているのは50年以上コンビニスイーツに携わってきた老舗メーカー。だから「窯出しとろけるプリン」はもちろん、コラボ商品でも間違いない美味しさが叶うのかもしれない。

独特な食感とはかなさがクセになる! 「紅茶とピーチの琥珀糖」

続いては「紅茶とピーチの琥珀糖」。一見、何これ!? となるのでは。コンビニスイーツとしてはあまり見たことが無い商品かも。袋菓子として売られている「琥珀糖」はあるが、このような容器＆パッケージ入りはかなり珍しい印象だ。

袋から出すとさらにこのように透明パッケージに入っている。このビジュアルだけでもキラキラとして宝石のようでカワイイ! パッケージも宝石っぽい形状なのが推せる。

宝石っぽい透明パッケージ入りで見た目だけでも大満足

アールグレイ味とピーチ味の2種入りで、食感は最初ははかなくパリッ、次にゼリー状でプルっとして独特すぎる! 他にはないクセになる食感なのでついつい食べ進めてしまう。ピーチ味は甘酸っぱいキュートな味わいだが、アールグレイ味はかなり本格的な紅茶感があるので、交互に食べるのがおすすめ。

食感がかなりクセになる独特なパリぷる感

アフタヌーンティー監修シリーズ初のアルコール飲料「シャルドネティーサワー」

続いては「シャルドネティーサワー」。同監修シリーズでは初となるアルコール飲料! シャルドネとは白ワイン用のブドウの品種。

アルコール度数は3%なので、そこまで酔わずに軽くお酒を楽しみたい時にもぴったり。

グラスに注いでみると紅茶のような美しい色味。味はシャルドネの爽やかさがメインにありながら、ふわっと茶葉感が香るのがかなり美味しい! まさに紅茶と白いワインを融合させたような新しい味わいで、お休みの日の午前中に飲みたい味。

他にもパン・焼き菓子・デザート・ペットボトル飲料など！

このほかに16日から登場する商品も一気に紹介!

「アールグレイ香るザクほろシュー(紅茶クリーム)」は5月からリニューアルしたファミマのシュークリーム「ザクほろシュー」のアフタヌーンティーコラボバージョン。口にした瞬間、豊かなアールグレイとやさしいクリームの甘さが紅茶を飲んだかのよう! シュー生地のザクザク感のとのコントラストを楽しめる。

「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」はデスクでワンハンドはおすすめしない……ザクッ! バリッ! となるのでお皿と一緒にぜひ思いっきり食べてほしい。食べた瞬間、口の中に広がる紅茶の茶葉感が想像以上に濃厚。サンド部分はバリッ、中はパリッとろで異なる食感も楽しめる。

「アールグレイ香る紅茶カヌレ」はむちっと食感の王道カヌレでありつつ、奥からゆっくり紅茶の香りが広がる。カヌレ好きの方でも新しい発見がありそう。全体的にしっとり食感なので表面をトースターなどでカリッとさせてもよさそう。

ファミマといえばフィナンシェがとてつもなく美味しいが、「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」はあのフィナンシェの美味しさ＆最高食感はそのままに、さらにアールグレイの香り高さが加わるので最強でしかない。ファミマのフィナンシェファンは絶対に食べてほしい。

ワンハンドでも手軽に食べやすい「アールグレイ香る紅茶のバームクーヘン」は、しっとり食感が休憩したい時にぴったり。意外としっかり香るアールグレイに気づけば癒されて「もう少し頑張ろう」と思えるはず。

「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」はオールドファッションにかなりたっぷりグレーズがかかってザクザク食感！朝食でもおやつでも大満足できるボリューム感と美味しさだ。

「紅茶とりんごのパウンドケーキ」はセイロン紅茶を使用。しっとりとしたパウンドケーキは上品な紅茶風味に、角切りされたジューシーなりんごが入っている贅沢な組み合わせ。

「紅茶とオレンジのザクザククッキー」もセイロン紅茶を使用。大きなサイズのクッキーというだけでテンションが上がるが、想像している5倍ザクザク！そこまでオレンジ味は強すぎず、紅茶風味を邪魔しすぎないけれど後味はかなり爽やか。

「アールグレイメロンパン」はビスケット生地部分にアールグレイを使用。さらに中にはアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームまでサンドされており、アールグレイの風味を思いっきり堪能できる。もちろん生地部分のザクザク食感はメロンパン好きにはたまらない。

「アールグレイの生スコーンクロワッサン(ホワイトチョコチップ入り)」は、生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねているので、スコーンというよりはパンに近いしっとり食感が特徴。中にはアールグレイクリームがサンドされ、食べたことのない新しい味＆食感！

「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」はバリバリッと強い食感のチョコプレッツェルに優しく香るアールグレイチョコをたっぷりかけている。プレッツェルは少し塩味があるのでよりアールグレイチョコの甘さが引き立つのがポイント。

「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」は、"クッキーではなくチョコでは!?"と思うほどまさにしっとりしていて、まず食感に驚愕する。アールグレイ茶葉を使用したロイヤルミルクティーの味が濃厚で、なんとなくクッキーだと思って食べると度肝をぬかれる。

「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」は、アールグレイミルクティー味のアイスの中にブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを入れた爽やかな味わい。

「アップル香るティーソーダ」は甘酸っぱい香りのフレーバーティーソーダ。華やかな味わいで夏にぴったり。

他にも、毎年発売している「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」は“美味しすぎる”と毎回SNSで話題になる大人気商品で一時は品切れになったことも! そのクオリティの高さでコラボのたびに人気のアフタヌーンティーシリーズ、新商品はいずれも紅茶の茶葉感をかなり濃厚に感じられる味わいでかなりのこだわりを感じた。紅茶好きな方は期間中に全制覇してみてほしい。