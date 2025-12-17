ファミリーレストランのジョイフルは2025年12月23日15時～2026年1月13日15時の期間で、TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボキャンペーン第2弾を実施する。

今回の第2弾でもアニメの世界観を表現したメニューやデジタルコンテンツが登場。第2弾限定メニューは下記の通り。

「ジンベエの魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ」(1,252円)は、魚人空手の達人ジンベエの技名に入っている「瓦」にちなんで、ハンバーグで瓦割りを表現。また、和のイメージからハンバーグにはてりやきソースをかけ、わさびドレッシングを添えている。

「ニコ・ロビンのハナやかモッツァレラサーモンサンド」(ドリンクバー付1,065円/単品955円)は、ロビンのハナハナの実をイメージしたドッグサンド。サーモンと彩り鮮やかな食材でハナ(華)やかさを表現。ロビンの好きな「コーヒー」との相性も良い一品。

「チョッパーの桜舞うホットケーキプレート」(768円)は、チョッパーの大好きなわたあめを桜に見立てたパンケーキプレート。ピンク色のクレープ生地を全体にかけ、チョッパーのあの有名なシーンを思い出させるような舞い散る桜の花びらを表現。

また、12月23日までの第1弾を含めた全期間共通メニューも販売中。

「ルフィのドン!! と山盛り肉々グリル＆麦わらオムライス」(1,648円)、「ルフィのドン!! と山盛り肉々グリル」(1,428円/TAKEOUT可)、「ゾロの三刀流鉄板盛り」(1,208円/TAKEOUT可)、「サンジのレディに捧げる情熱のペスカトーレ」(ガーリックトースト付1,208円/単品1,098円/TAKEOUT可)、「ナミの大好き みかんとベリーの『魔法の天候棒(ソーサリー・クリマ・タクト)』パフェ」(812円)などのラインアップがそろえられている。

全期間共通メニュー

さらに、商品についてくるピックのQRコードにはある仕掛けが施されている。

メニューについてくるピックのQRコードに仕掛けが

第2弾のノベルティとして、コラボメニュー1品の注文につき「オリジナルコースター」1枚がもらえる。配布数はキャンペーン実施店舗での総数44万枚限定で全12種(内シークレット2種)の提供となる。テイクアウト、デリバリーも対象。

また、対象商品を同店のECサイトで購入すると、先着で1,000人に同商品を1個プレゼントも。

オリジナルコースター

オリジナルノベルティは「ONE PIECE×ジョイフル オリジナルオードブル」(4,318円)を注文すると3個もらえる。

また、Xにて30人に「描き下ろしトートバッグ」が当たるキャンペーンや、Instagramにて30人に「オリジナルプレート」が当たるキャンペーンを実施。

さらに、ジョイフル公式アプリまたはジョイフルLINE公式アカウントにて、10人に「アクリルスタンド10体セット」が、200人に「アクリルスタンド1体」が当たるキャンペーンも。同キャンペーンはコラボメニュー3,000円以上購入したレシートで応募可能となっている。

他にも、キャンペーン期間中はコラボメニュー1,000円以上注文したレシートでオリジナル壁紙がもらえ、アプリの来店スタンプもオリジナルデザインになる。

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション