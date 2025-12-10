スターバックス コーヒー ジャパンは、ビームスとともに2025年9月からスタートした、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた新しいライフスタイルプロジェクト｢STARBUCKS STAND by BEAMS」から新たなラインナップ「SEASONAL Collection」を発売する。

STARBUCKS STAND by BEAMS

第一弾となる今回は、コーヒー豆の生産地“KENYA(ケニア)"をテーマにした全6型13アイテムを、2025年12月12日より「スターバックス公式オンラインストア」にて、「ビームス ライフ 横浜」では1型を加えて発売。

「STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードクルーニット」(35,200円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS クレイジーパターンフードネルブルゾン」(28,600円)

「SEASONAL Collection」は、「ビームスが考えるスターバックスのある新しいライフスタイル」というプロジェクトコンセプトをベースに、シーズンならではのムードやトレンドに遊び心を取り入れたスタイルの提案をするコレクション。

「STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリースジップブルゾン」(30,800円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリース バラクラバ」(12,100円)

2025年秋冬のテーマは、スターバックスのコアコーヒー豆(定番商品)の産地“KENYA"。雄大な自然や多様な文化から着想したカラーリングと、アフリカゾウ、ラテアート、TOGOカップ、コーヒー豆などをデザインモチーフにしたオリジナルパターンを組み合わせ、コーヒーカルチャーをまとうような全7型14アイテムを展開する。

「STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリース マフラー」(13,200円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS アニマルプリントTシャツ」(9,900円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリースクッション」(7,150円)

本コレクションは、2025年12月12日～スターバックス公式オンラインストア・ビームス ライフ横浜にて販売する。