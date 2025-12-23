スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京(以下、ロースタリー 東京)にて、2026年1月1日に新年に向けたアイテムを販売する。

新年に向けたアイテム

「スターバックス リザーブ ロースタリー マグ Horseブラック355ml」(3,600円)および「スターバックス リザーブ ロースタリー マグ Horseベージュ355ml」(3,600円)は、2026年の干支である「午(うま)」のモチーフを、スターバックス リザーブのロゴの象徴である星とともに星座に見立ててデザインした新年限定マグカップ。

古くから「幸運のお守り」として親しまれている馬蹄モチーフに加え、2つのマグを並べると馬が向かい合う、ストーリー性のあるデザインとなっている。

同商品は、ロースタリー 東京およびスターバックス公式オンラインストアにて販売する。

「スターバックス リザーブ ロースタリー マグ Horseブラック355ml」(3,600円)、「スターバックス リザーブ ロースタリー マグ Horseベージュ355ml」(3,600円)

「スターバックス リザーブ ロースタリー 2026マグ355ml」(3,900円)は、ロースタリー 東京の開業以来、毎年の風物詩として親しまれているマグカップ。2026年モデルは、スターバックスの象徴であるサイレンが泳ぐ雄大で神秘的な海をイメージし、ブルーグリーンのカラーで仕上げたデザイン。

同商品は、ロースタリー 東京にて販売する。

「スターバックス リザーブ ロースタリー 2026マグ355ml」(3,900円)

「スターバックス リザーブ Daruma カッパーオレンジ」(7,000円)および「スターバックス リザーブ Daruma リバーブルー」(7,000円)は、全国一のだるまの生産地として知られる群馬県高崎市の今井だるま店にて、伝統の技を継承した職人が1つ1つ手作業で仕上げた商品。

今年は、ロースタリー 東京を象徴するカッパーキャスクや、店舗前を流れる目黒川をイメージしたカラーリングに、桜をイメージしたピンクの「2026」を背面に手書きで施した特別仕様となっている。

同商品は、ロースタリー 東京およびスターバックス公式オンラインストア(1月6日～)にて販売する。

「スターバックス リザーブ Daruma カッパーオレンジ」(7,000円)、「スターバックス リザーブ Daruma リバーブルー」(7,000円)

「スターバックス リザーブ 御朱印帳 干支午」(4,000円)および「スターバックス リザーブ 御朱印帳 ロースタリー」(4,000円)は、ロースタリー 東京を象徴する桜と2026年の干支である午をイメージしたデザインと、ロースタリー 東京の外観をイメージした枠組みの中に、各フロアを象徴するモチーフを配したデザイン。

同商品は、ロースタリー 東京およびスターバックス公式オンラインストアにて12月13日から販売している。

「スターバックス リザーブ 御朱印帳 干支午」(4,000円)、「スターバックス リザーブ 御朱印帳 ロースタリー」(4,000円)

また、2026年1月13日～15日の各日14:00～14:30の期間、新年特別獅子舞パフォーマンス「福カミング(噛みんぐ)!」を開催。コーヒー豆袋で仕立てたたてがみ、コーヒーチェリーと葉をあしらった胴体幕をまとったコーヒー獅子が、館内をゆったりと練り歩く。

また、期間中に商品を購入すると、縁起のよい吉兆文様をモチーフにした、全5種類のオリジナルデザインの数量限定「干支ステッカー」がもらえる。

コーヒー獅子