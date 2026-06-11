物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」は7月9日から「ハワイフェア」を全店で開催する。これに先立ち、6月10日より22店舗で先行販売を開始した。

ハワイフェア

初開催となる同フェアでは、厚切りポークステーキやロコモコなど、"ハワイといえば"な商品を期間限定で提供する。

先行販売は22店舗で実施する。対象店舗は山形県「米沢店」、福島県「福島泉店」、栃木県「小山店」「大田原店」、埼玉県「蒲生店」、千葉県「新鎌ヶ谷店」「柏豊四季店」「船橋夏見台店」、東京都「板橋前野町店」「中目黒店」「羽村店」、石川県「御経塚店」、福井県「鯖江店」、愛知県「曙店」「津島店」、滋賀県「長浜店」、京都府「京都桃山店」、大阪府「大東店」、愛媛県「今治店」、福岡県「福岡清水店」、佐賀県「佐賀日の出店」、長崎県「諫早貝津町店」となる。

「厚切りポークステーキ ～ハワイアンBBQソース～」(759円)は、フルーティーなBBQソースと、食べ応えのある大きな肉が特徴の商品。

「【KING'S HAWAIIAN】自由にはさんで!焼肉きんぐスライダー」(429円)は、ほんのり甘いパンに、好きな具材をはさんでオリジナルスライダーとして楽しめる商品。

「石焼チーズロコモコ」(759円)は、濃厚デミソースとチーズをかけたロコモコを石鍋で"焼肉きんぐ"風に仕上げた商品。

「【MINATO Hawaii】ガーリックシュリンプ」(539円)は、食事にもつまみにも適した、ガーリックソースのパンチが効いた一品。

「【フラ印マウイチップス】フライドポテト ～ハワイアンサワークリーム味～」(429円)は、サワークリームの程よい酸味とオニオンの旨味で人気のフラ印マウイチップス監修のフライドポテト。

「【THE MALASADA TOKYO】マラサダ ～クリーム～」(319円)は、人気店監修の、もちもちなのに軽めの生地、たっぷりのクリームを詰め込んだマラサダ。