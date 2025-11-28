ダスキンが運営するミスタードーナツは、創業55周年を記念し、ミスタードーナツのキャラクターである「ポン・デ・ライオンと仲間たち」をデザインに使用した福袋と、原田治さんのイラストをデザインに使用した福袋「ミスド福袋2026」全2種を発売する。

ミスド福袋2026

「ミスド福袋2026」は、"ミスドを楽しみつくす55周年セレクション"をテーマに、感謝を込めた福袋が登場し、2026年のスタートをお楽しみいただけるラインアップで、2025年12月26日から数量限定で順次発売する。

ミスタードーナツの人気キャラクターである「ポン・デ・ライオンと仲間たち」がデザインされた「ミスド福袋3,800円」は、デコレーションキット、ポン・デ・ライオンミニトート、ハンドタオル2枚セットにドーナツ引換カード(20個分)が入った福袋である。

デコレーションキット

今回福袋として初登場となる「デコレーションキット」は、人気ドーナツである「ゴールデンチョコレート」のきいろいつぶつぶと、チョコレートペンがセットになり、好きなドーナツにデコレーションができるグッズ。

これまで多くのプレミアムグッズのデザインを手掛けた原田治さんのイラストがデザインされた「ミスド福袋6,500円」は、ポン・デ・リング型ぬいぐるみ、原田治トートバッグ、原田治ハンドタオル、スケジュールン、ドーナツに合うドリップコーヒーセットとドーナツ引換カード(35個分)が入った福袋である。

原田治トートバッグ

原田治さんのイラストを使用したトートバッグや、大人気商品であるポン・デ・リングがぬいぐるみになって登場する。

ミスタードーナツプレゼントキャンペーン

「ミスド福袋2026」購入者限定で、ミスタードーナツをさらに楽しめるキャンペーンも展開する。それぞれの福袋に入っているドーナツ引換カードが応募券となり、ミスタードーナツアプリから応募すると抽選でミスドミュージアム体験ツアーやこのキャンペーンだけのオリジナルデザインの原田治オリジナルマグカップが当たるチャンス。詳しくは、公式HPに掲載している。

「ミスド福袋2026」は、2025年12月10日から予約開始し、12月26日から数量限定で順次発売する。