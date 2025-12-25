JR九州は25日、同社のD＆S列車「36ぷらす3」について、6号車をリニューアルし、1～2人向けのグリーン個室10室を新設し、2026年秋から「再始動」する計画を発表した。リニューアルにともない、「36ぷらす3」は2026年5月12日から同年秋まで運休する。

「36ぷらす3」は、九州7県を5日間かけて周遊し、地域の魅力を体感する観光列車として2020年10月にデビュー。。現在、1～2人用の個室は3号車に6室設けているが、好評を踏まえ、6号車にも同規模の個室空間を新設することとした。

リニューアル後、6号車の個室と通路を仕切るパーテーションはガラス張りとし、開放感を確保。各個室で異なるデザインの座席を採用し、ラグジュアリーな空間を演出する。床面は畳敷きからフローリングに変更。より気軽に車内散策を楽しめるようにする。





リニューアル後の6号車車内イメージ

6号車の改修にともない、5・6号車の一部で提供している「座席ランチプラン」を2026年5月11日で終了することも決まった。2月26日から最終日の5月11日まで、「座席ランチプラン」の利用者に「36ぷらす3」オリジナル風呂敷を進呈する企画も行う。

改修に伴う「36ぷらす3」の運休期間は5月12日から秋までとされ、再開時期の詳細、販売方法、販売金額、サービス内容等は決まり次第、改めて案内するとしている。