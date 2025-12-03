JR九州は3日、特急「かんぱち・いちろく」の運行再開に先立ち、2026年1月6日に博多駅ホームで1日限定の「かんろくカフェ」を開催すると発表した。現在、「かんぱち・いちろく」は定期車両検査のため、運休中。再開前に車内を公開する特別企画となる。

イベントは1・2号車の車内見学会と、3号車を使った事前予約制の「かんろくカフェ」で構成される。車内見学は予約不要とされ、13時10～40分(1回目)と15時5～35分(2回目)の間、自由に見学できる。1回目は博多駅6番のりば、2回目は5番のりばに停車するため、見学の際、のりばを確認する必要がある。

3号車で実施する「かんろくカフェ」は、「かんぱち・いちろく」の食事提供を手がけるイタリア料理店「FUCHIGAMI」による特製スイーツと、ホットコーヒーまたはソフトドリンク1杯が付く内容。特製スイーツは八女抹茶のティラミス、ショートパスタを使ったチョコレートグミ、白いティラミスのセットで構成される。カフェ利用者にクリアファイルと1周年記念のマグネットをプレゼントする。

カフェ利用に関して、12月4日9時30分からインターネットで予約を受け付ける。料金は座席種別ごとに設定され、2名BOX席・3名BOX席は1人3,000円。4名BOX席は2名利用時4,500円、3～4名利用時3,000円。予約は先着順で、クレジットカード決済限定とされている。

「かんぱち・いちろく」外観・内観

予約不要の車内見学会と予約制の「かんろくカフェ」を開催

イタリア料理店「FUCHIGAMI」による特製スイーツ

「かんろくカフェ」発売額

当日は博多シティ3階ICカード専用改札口内で、「かんぱち・いちろく」オリジナルグッズ販売会も開催。立体キーホルダー(1,500円)、オリジナル日本酒・焼酎ギフトセット(5,000円)など多数のアイテムが並ぶ予定だという。