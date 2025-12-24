『ONE PIECE』に登場する麦わらの一味の仲間「トニートニー・チョッパー」が、12月24日に誕生日を迎えました。ONE PIECE.com(ワンピース)公式Xアカウント(@OPcom_info)ではお祝いのイラストを投稿、ファンからも祝福の声が続々と寄せられています。

チョッパーの帽子がまるでお誕生日ケーキのように見えるイラストのポストには、「チョッパー誕生日おめでとうー！」「HAPPY BIRTHDAY CHOPPAAAA」と、日本語、英語、韓国語など様々な言語でお祝いのコメントが投稿されています。

なお、チョッパのー誕生日を記念して、"わたしたちと同じせかいでくらすチョッパー"をテーマとしたプロジェクト「CHOPPER's」では、BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店にてCHOPPER’sのコラボカフェ開催(2026年2月1日まで)や、シンガー・ソングライター・ももすももすとコラボをした楽曲「トニートニートニーチョッパー」のミュージックビデオが公開されています。