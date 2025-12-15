バンダイスピリッツは、2026年2月14日に発売する「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」の全ラインナップを公開した。

「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」は、「ONE PIECE CARD GAME」と一番くじがコラボした商品。ワンピカードの魅力的なデザインを活かしたグッズが揃う。 A賞「モンキー・D・ルフィ 「ONE PIECE CARD GAME」フィギュア(全1種)」は、尾田栄一郎先生が書き下ろした「ONE PIECE CARD GAME」イラストをフィギュア化したアイテム。

今回発表されたラインナップは下記の通り。

A賞：モンキー・D・ルフィ 「ONE PIECE CARD GAME」フィギュア(全1種)

B賞：カードデザインブランケット(全2種・選べる)

C賞：さいころクッション(全1種)

D賞：トートバッグ(全1種)

E賞：ぬいぐるみマルチカードケース(全2種・選べる)

F賞：スリーブデザインタオルコレクション(全6種・選べる)

G賞：カードデザインアクリルスタンド(全15種・選べない)

H賞：アクリル雑貨アソート(全8種・選べる)

I賞：カードデザインステッカーセット(全9種・選べない)

ラストワン賞：一番くじ限定デザインプレイマット&マットケース