バンダイスピリッツは、2026年2月14日に発売する「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」の全ラインナップを公開した。
「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」は、「ONE PIECE CARD GAME」と一番くじがコラボした商品。ワンピカードの魅力的なデザインを活かしたグッズが揃う。 A賞「モンキー・D・ルフィ 「ONE PIECE CARD GAME」フィギュア(全1種)」は、尾田栄一郎先生が書き下ろした「ONE PIECE CARD GAME」イラストをフィギュア化したアイテム。
今回発表されたラインナップは下記の通り。
- A賞：モンキー・D・ルフィ 「ONE PIECE CARD GAME」フィギュア(全1種)
- B賞：カードデザインブランケット(全2種・選べる)
- C賞：さいころクッション(全1種)
- D賞：トートバッグ(全1種)
- E賞：ぬいぐるみマルチカードケース(全2種・選べる)
- F賞：スリーブデザインタオルコレクション(全6種・選べる)
- G賞：カードデザインアクリルスタンド(全15種・選べない)
- H賞：アクリル雑貨アソート(全8種・選べる)
- I賞：カードデザインステッカーセット(全9種・選べない)
- ラストワン賞：一番くじ限定デザインプレイマット&マットケース
「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」— 一番くじ海賊団 (@1kuji_onepiece) December 14, 2025
🏴全ラインナップ公開🏴
ワンピカードの魅力的なデザインを
活かしたグッズが盛りだくさん！
プレイヤーのあなたも、
まだ始めてないあなたも楽しめる
豪華ラインナップ✨
そして、さらに未公開情報が・・・
2026年2月14日発売予定。
続報をお楽しみに！… pic.twitter.com/JGW1jw9dsW