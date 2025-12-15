バンダイスピリッツは、2026年2月14日に発売する「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」の全ラインナップを公開した。

「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」は、「ONE PIECE CARD GAME」と一番くじがコラボした商品。ワンピカードの魅力的なデザインを活かしたグッズが揃う。 A賞「モンキー・D・ルフィ 「ONE PIECE CARD GAME」フィギュア(全1種)」は、尾田栄一郎先生が書き下ろした「ONE PIECE CARD GAME」イラストをフィギュア化したアイテム。

今回発表されたラインナップは下記の通り。

  • A賞：モンキー・D・ルフィ 「ONE PIECE CARD GAME」フィギュア(全1種)
  • B賞：カードデザインブランケット(全2種・選べる)
  • C賞：さいころクッション(全1種)
  • D賞：トートバッグ(全1種)
  • E賞：ぬいぐるみマルチカードケース(全2種・選べる)
  • F賞：スリーブデザインタオルコレクション(全6種・選べる)
  • G賞：カードデザインアクリルスタンド(全15種・選べない)
  • H賞：アクリル雑貨アソート(全8種・選べる)
  • I賞：カードデザインステッカーセット(全9種・選べない)
  • ラストワン賞：一番くじ限定デザインプレイマット&マットケース