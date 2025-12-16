ファミリーレストランのジョイフルは、TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボキャンペーン第2弾を2025年12月23日15時～2026年1月13日15時に実施する。

第2弾限定メニュー

第1弾に続き、第2弾もアニメの世界観満載のメニューやデジタルコンテンツで子どもから大人まで楽しめる内容だ。

12月23日15時からの第2弾限定メニューは、魚人空手の達人ジンベエの技名にもある「瓦」にちなんだ「ジンベエの魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ」や、ロビンのハナハナの実をイメージした「ニコ・ロビンのハナやかモッツァレラサーモンサンド(ドリンクバー付)」、そしてデザートではチョッパーの、あの名シーンを連想させる「チョッパーの桜舞うホットケーキプレート」が登場する。全期間で販売中のルフィ、ゾロ、サンジ、ナミのメニューとともにお楽しみください。

ONE PIECE×ジョイフル オリジナルオードブル

クリスマスパーティーや年末年始の集いに最適な「ONE PIECE×ジョイフル オリジナルオードブル」(4,318円)も販売する。オードブルの注文ごとに、オリジナルノベルティが「3個」もらえる。

第2弾のノベルティは「オリジナルコースター」

コラボメニューを注文すると、ノベルティ(先着44万枚限定、ランダム配布)として「オリジナルコースター」を1枚プレゼント。ジョイフル公式SNSから参加できるプレゼント企画では新デザインのグッズが抽選で当たる。

Xのプレゼントキャンペーン

ジョイフル公式Xアカウントをフォローし、ハッシュタグ「#ワンピースジョイフルコラボ」をつけてコラボ商品画像を投稿するとプレゼントが当たるキャンペーンも開催する。第2弾は「描き下ろしトートバッグ」を抽選で30名様へプレゼント。

Instagramのプレゼントキャンペーン

ジョイフル公式Instagramアカウントをフォローし、「#ワンピースジョイフルコラボ」をつけてコラボ商品画像を投稿すると、「オリジナルプレート」を抽選で30名様へプレゼントする。

ジョイフル公式アプリorLINE公式アカウントでプレゼントキャンペーン

コラボメニューを3,000円(税込)以上注文したレシートで、「アクリルスタンド10体セット」を抽選で10名様に、「アクリルスタンド1体」を抽選で200名様へプレゼントする。

また、コラボメニューを1,000円(税込)以上注文したレシートで、その場で「オリジナル壁紙」を全員にプレゼントする。

応募には、ジョイフルの公式アプリをダウンロードし、公式アプリからキャンペーンページへアクセス。希望する賞品の応募条件額以上のコラボメニューのレシートの写真をアップロードして応募完了する。なおイートイン・テイクアウト(デリバリーは除く)のレシートが対象。

また、キャンペーン期間中はアプリの来店スタンプがオリジナルデザインになる。スタンプを獲得できる期間は期間ごとに異なる。

冷凍商品「おうちdeジョイフル」購入でもらえる第2弾

期間中、対象商品をECサイトで購入した方に先着で1,000名に第2弾オリジナルノベルティグッズの「オリジナルコースター」をもれなく1個プレゼントする。通常価格8,960円が50％OFFの4,480円で購入できる。

「ジョイフルお楽しみセット」11種11個入りは、ジョイフルの牛焼肉丼の具(1個)・ジョイフルのチキンステーキ(1個)・ジョイフルハンバーグてりやきソースペッパー付き(1個)・ジョイフルチーズインハンバーグトマトソース付き(1個)・ジョイフルチーズインハンバーグ デミグラスソース付き(1個)・直火焼きハンバーグ(1個)・直火焼きチーズインハンバーグ(1個)・サイコロステーキ(1個)・チキンドリア(1個)・味付け〈生〉鶏もも肉(1個)・鶏のなんこつ唐揚げ(1個)。

全国13店舗が特別ラッピング店舗に

また、12月2日～2026年1月13日の期間中、全国13店舗のジョイフルでは店舗ラッピングを実施している。熊本県内では4店舗で実施しており、熊本市内ではコラボデザインの「ラッピング電車」も1月12日まで運行中だ。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション