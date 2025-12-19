バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY’s ARTCANVAS 1/8 -1000LOGS Anniversary-」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月19日16時より予約を受け付ける。2026年8月発送予定。

2026年8月発送予定「LUFFY’s ARTCANVAS 1/8 -1000LOGS Anniversary-」(8,800円)

「LUFFY’s ARTCANVAS 1/8 -1000LOGS Anniversary-」は、尾田栄一郎氏が描いた『ONE PIECE』のカラーページなどを「LUFFY’s」のボディにデザインした「ARTCANVAS(アートキャンバス)」シリーズ第一弾。

記念すべき第一弾は、2021年『ONE PIECE』の1000話を記念して描かれたカラーページイラストをLUFFY’s のフォルムに合わせてデザインし、水圧転写技法でプリントしている。そして今回は特別に、熟練の職人による手作業での印刷技術により、ボディパーツの正面のどこかに「ルフィ」の姿が見えるように水圧転写を施した。なお転写位置には差異がある。

ボディパーツの正面も含め足の裏まで水圧転写を施した仕様により、同じ柄は一つとして存在しない、唯一無二の仕上がりとなっている。

ARTCANVASシリーズで使われるフィギュアボディは、全高約21.5cmで、「ルフィ」の身長172cmの1/8サイズ。より大きなキャンバスで、さらにたくさんのあなたと『ONE PIECE』が共に続ける冒険を記憶していく。

なお、本商品は、ONE PIECE BASE SHOPにて限定数での取り扱いを予定している。

(C)尾田栄一郎／集英社