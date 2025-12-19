バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY’s PIRATE MARK」(1,320円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月23日16時より予約を受け付ける。2026年5月発送予定。

2026年5月発送予定「LUFFY’s PIRATE MARK」(1,320円)

「LUFFY’s PIRATE MARK」は、「ジャンプフェスタ2026」にて会場先行販売を行うパイレーツマークデザインの「LUFFY’s」。12月20日・21日に幕張メッセで開催する「ジャンプフェスタ」公式ショップ、12月21日17時まで抽選販売の受付を行っている「ジャンプキャラクターズストア内JF特設サイト」での先行販売に加えて、今回プレミアムバンダイでも販売する。

「ジャンプフェスタ2026」の開催を記念して作られたLUFFY’sで、「週刊少年ジャンプ」でおなじみのパイレーツマークデザインを前面にプリント。『ONE PIECE』のロゴの形をヒントに導き出されたフォルムのサイズは「ルフィ」の身長から割り出した1/20の全高約8.6cmだ。

「LUFFY’s」は、あなたと『ONE PIECE』が共に続ける冒険を記憶していくプロダクト。「週刊少年ジャンプ」「ジャンプフェスタ2026」、この冬の『ONE PIECE』との思い出をあなたの手に。

(C)尾田栄一郎／集英社