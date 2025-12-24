お笑い芸人の有吉弘行が21日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。同日生放送されたABCテレビ・テレビ朝日系『M-1グランプリ2025』に言及した。

『M-1』情報を遮断するワケ

有吉弘行

番組冒頭、「今日は『M-1』ですかね。ジムで観ました。敗者復活。Bブロック終了まで観ました」と明かした有吉。「面白いね、敗者復活も」と楽しげに続け、「もうホントにさ、マジで絡んだことない、まったく仕事したことない人ばっかりになってきたから。まったくフラットに観れていいね。まったく情もないしさ。普通に単純に楽しめる」と今だからこそ感じる“面白さ”を熱弁した。

一方で、「そこから情報を遮断してる状態。だから、敗者復活で誰が勝ったかもよくわかってない」と告白。同番組は毎年、『M-1』決勝戦の放送時間と重なっているため、「優勝は誰なんだ? 結果どうなってるんだ? ということでやって。その結果を知ったうえで、家に帰って録画されてるものを見てた」というが、「最近はネタバレにうるさい人が多くて。このラジオでも“あんま言うな”とかうるさい人が多いんで。私も、情報を入れないスタイルに」と情報をシャットアウトしている理由を伝えた。

そのため、有吉は、「そういうメールを送ってきたところで、無視だし炎上させます(笑)」「『M-1』のことは絶対送ってこないでください」とジョーク交じりに“忠告”。しかし、同番組の放送作家から、「メールがほぼ来ない」と苦情を言われ、「リスナーもほぼ『M-1』を観てる。ホントにこいつら、『M-1』と有馬記念が好きだな」と苦笑い。「いいよ。もうradikoで聴いてくれりゃ」と投げやりになりつつ、「『M-1』を真剣に観て、それぞれが総評しなきゃいけないですからね。そういう世の中ですから。全員審査員でね」と寛容な面も見せた。

しかし、しばらくして、有吉は、「すごいメールが送られて来てる。みんな『M-1』観てるから少ないんじゃないかって話だったんだけど。ちょっとこれ……」と驚がく。実は、この日の放送中、メールフォームを開くと、「プライバシーが保護されません」「危険なサイトです」などの警告メッセージが出ていたようで、「みんなが下ネタばっかり送ってくるから、コンピューターが危険なサイトだと認識したんでしょうか(笑)」と吐露。「今日は聴くだけでいいですから。メール送んなくていいです」「今日は、『M-1』を観ながらお茶でもしてください」と心配して呼びかけていた。