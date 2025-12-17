お笑い芸人の有吉弘行が14日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。嵐の櫻井翔を大絶賛した。

有吉弘行

「“あれ? 有吉さんの友達の大下くんだな”と思うって…」

俳優で歌手・松平健の話題になり、「大下がね、“松平健さん物語”の再現VTRで、松平健さん役やってたんだよ」と話しはじめた有吉。今年6月に放送された日本テレビ系『人生で1番長かった日』では、自身の“親友”で俳優・大下源一郎が松平役を演じていたが、「なんだよ、大下のどこが松平健なんだよ(笑)」と内心思っていたという。ところが後日、同番組のMCを務める櫻井から、「有吉さんのお友達の大下さんじゃないですか? めっちゃ芝居、うまかったですよ」と言われたことを明かした。

櫻井の言葉に、有吉は、「そりゃ好かれるわ、この人と思って」と感嘆し、「すごくない? だって、大下のこと覚えてるっていうのもすごいしさ。それ観て、“あれ? 有吉さんの友達の大下くんだな”って思うって……」とビックリ。「“松平健さんには見えませんでしたね(笑)”って言うならわかるけど」と続け、「“めっちゃ芝居うまいっすね!”って。そんなん言われたら、俺は絶対確実に大下にそれを告げるじゃん。そしたら、大下ファミリーなんて、櫻井翔のファンになるに決まってるよね」と感心しきりだった。

しかし、「そういうやっぱり、草の根運動がいるよね～」とひょうひょうと続ける有吉に、アシスタントのデンジャラス・安田和博は、「草の根運動じゃないよ! 素直に思ったんだよ!」と猛ツッコミ。有吉は、「俺もさ、陰口ばっかり言ってる場合じゃない。やっぱり、陰でこそ褒めないとダメだよね。いや～、ダメだなって思ったね。もっと褒めないとダメだね」と反省しつつ、「アイツおもしろくねーなとか。俺はだって、家で審査員やってると、粗品ぐらい辛口だからね」と笑いながらぶっちゃけていた。