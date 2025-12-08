お笑いタレントの有吉弘行が7日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)を急きょ欠席した。

自身のXでも「休みます」と報告

有吉は、この日の朝、自身のXで、「本日ラジオ。すいません私休みます。安い田んぼとかいて安田に任せます」と欠席を報告。理由は明かしていなかったが、代理でパーソナリティを務めたデンジャラス・安田和博は、番組冒頭で、「有吉さんが体調不良ということで、本日お休みでございます」と“体調不良”だと説明した。

今月のアシスタントを務める予定だった安田は、有吉について、「体調不良とだけしか聞いておらず。何なのかもまったく聞いておりません」とし、「問いただしたところで答えてくれませんし。万が一しつこく聞いたら機嫌も悪くなると思うんで、聞きませんけど」と詳細は聞いていないという。また、この日は、安田のほか、アルコ＆ピース・酒井健太、松崎克俊も出演した。